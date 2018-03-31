Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haddini bil Macron
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüne destek vererek Türkiye’ye arabuluculuk teklif eden Macron’a sert tepki gösterdi: Boyunu aşan işlere girme. Siz kim oluyorsunuz ki bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuğu ağzınıza alabiliyorsunuz?
ERDOĞAN’DAN ‘TÜRKİYE İLE SDG ARASINDA ARACI OLURUZ’ DİYEN MACRON’A TERÖR FIRÇASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Fransa ve CHP’ye yüklendi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli açıklamaları…
- FETÖ’CÜLER PAKETLENDİ: Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlar’daki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar. ‘Onlar kaçacak, biz kovalayacağız’. Neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz.
- AFRİN’DE AMACA ULAŞILDI: Afrin’de Raco ve Cinderesi gibi önemli tahkimat noktalarının ardından Afrin şehir merkezinin de ele geçirilmesiyle operasyonun amaçlarına büyük ölçüde ulaşıldı. Şimdi Tel Rıfat başta olmak üzere çevredeki diğer bölgelerin kontrolünü sağlamak üzere harekata devam ediyoruz. Münbiç de dahil olmak üzere Suriye’nin diğer bölgelerindeki terörist unsurlara yönelik planlamalarımız da sürüyor.
- SINIRA DOĞRU TEMİZLİK: Ayn-El Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık. Buralar bizim için tehdit unsurudur. Fırsat veremeyiz.
- BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ: Aynı şekilde Irak’ta da terör örgütünü üslendiği yerlerden çıkarmak ve faaliyetlerini tamamen sona erdirme kararındayız. Şimdi gündeme Sincar girdi ve Sincar ile ilgili değişik şeyler konuşuluyor. Sincar niye gündeme girdi? Sincar, Kandil’in alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Dolayısıyla Sincar PKK’dan, terör örgütlerinden ismi ne olursa olsun temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da gidebiliriz.
- GARİP ŞEYLER SÖYLÜYOR: (Fransa lideri Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı’nda, Suriye’de terör örgütü PYD’nin başını çektiği SDG’den bir heyeti kabul etmesi ve ardından yapılan açıklamalar) Geçen hafta Macron’un kendisiyle bizzat görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Tabii garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü bizim Silahlı Kuvvetlerimizi, bizi, kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil.
- İYİ TANIRIZ: Neymiş, ‘o PKK değilmiş, bize göre terör örgütü PKK’ymış.’ Ey Batı, ‘SDG’ dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın, biz bunların hepsinin temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Dolayısıyla bunları bize yutturamazsınız. Bunların adresine varana kadar, hepsinin künyesi bizde var. 24 saatte bir ismini değiştirseniz, biz bunları tanırız.
- GELİN GÜVEY OLMAK: (YPG’ye destek garantisi verdik) lafa bak. ‘Türkiye ile SDG arasında aracı olabiliriz’ lafı, eğer bu şayet doğruysa ki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne bunu, muhatabı olarak kendisi vermiştir o da bu ifadeyi kullanmış, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Hani bizde bir söz var ya ‘Gelin güvey olmak’ falan, sana böyle bir görevi kim verdi? Boyunu aşan işlere girme.
- İHTİYACIMIZ YOK: Bizim arabulucuya ihtiyacımız yok. Türkiye’nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var? Nereden çıkardınız bunu? Siz, terör örgütleriyle masaya oturabilirsiniz ama Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini Afrin’de olduğu gibi yapar. Siz kim oluyorsunuz ki bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz? Daha kendi kirli ve kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar, bugün de kendilerini terör örgütleriyle yan yana tahayyül edebilirler ama Türkiye için böyle bir durum asla söz konusu değildir.
- ŞİKAYET EDEMEZLER: “Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu” atasözü bu süreci çok iyi tanımlıyor. Bunların arkadaşlarının YPG’liler yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız, en haysiyet yoksunu, en insanlık düşmanı teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa’nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır. Teröristlerle yatıp kalkan hatta onları saraylarında ağırlayanlar, yaptıkları yanlışı er geç anlayacaktır.
- KARA KARA DÜŞÜNÜYORLAR: Yıllarca kendi ülkelerindeki canileri, sırf başlarından def etmek için bilinçli olarak DEAŞ saflarına yönlendirenler, şimdi evlerine dönen bu profesyonel teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. Bugünlerde hararetle destekledikleri PYD konusunda yaşayacakları durum da farklı değildir. Suriye’den, Irak’tan canını kurtarıp kaçan teröristler, Fransa’nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar.
3800 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 800’ü buldu.
YAPAMAZSANIZ BİZ YAPARIZ
- IRAK’A SİNCAR ÇAĞRISI: Irak hükümeti, kendilerine söylüyoruz, eğer bu işi yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız bırakın biz yapalım. Onlar da taahhüdünü verdiler. Terör örgütünün faaliyetlerinin Irak topraklarında sona erdirilmesi hem bizim hem de Bağdat hükümetinin ortak sorunudur. Şayet arzu ederlerse Irak ile bu konuda birlikte çalışmaya da hazırız.
- ORTADAN KALDIRIRIZ:
İster Suriye’de olsun ister Irak’ta isterse başka bir yerde terör örgütünün harf oyunlarıyla, ismini değiştirerek oynadığı oyuna katılmak isteyenler kendileri bilirler. Ha Ali ha Veli, bizim için değişmez. Onun için biz bunların hepsinin de aynı yılanın yavruları olduğunu biliyoruz. İsteyen herkese belgeleriyle gösteriyoruz. Video kayıtlarıyla gösteriyoruz, fotoğraf çekimleriyle gösteriyoruz ama inanmıyor. Biz teröristlere isim koymakla değil, onları ortadan kaldırmakla meşgulüz.
Vatandaşların Erdoğan sevgisi
Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi’nde kıldı. Namaz sonrası Beştepe Millet Camisi’ne gelenleri selamlayan Erdoğan, bir bebeği kucağına alarak sevdi ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) “Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı” kapsamında Almanya’dan gelen Türk gençleriyle sohbet etti.
Musevilerin ‘Hamursuz Bayramı’nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin “Hamursuz (Pesah) Bayramı”nı kutladı: Bizler, din ve kültürlere saygıyı esas alan, farklılıkları zenginlik olarak gören medeni değerlerimiz doğrultusunda, Türk Musevi cemaatini de toplumumuzun ayrılmaz bir parçası addediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yüzyıllardır barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin, Pesah bayramlarını tebrik ediyorum.
BAY KEMAL TIBBIN MESELESİ
- CHP’YE YÜKLENDİ: Sürekli sözünü ettikleri Mustafa Kemal’in partisi. Bununla ilgili bugünkü CHP’nin uzaktan yakından bir ilgisi kalmadığı açıktır. Ağzından hakaretten, yalandan, iftiradan, çirkeflikten başka bir şey çıkmayan bu zatı, muhatap alarak kendimize haksızlık ettiğimizi biliyoruz. Hezeyanlarına cevap vermeyen kendini yok hükmünde gördüğümüzü anlamayıp, haklı olduğunu düşünecek kadar derin idrak sorunları yaşayan bu kişi, artık tamamen siyasetin konusu olmaktan çıkıp, tıbbın meselesi haline gelmiştir.
- AHLAKSIZLAKTA TAVAN YAPTI: Kılıçdaroğlu’na 250 bin liralık tazminat davası açtım. Çünkü grup konuşması... Bu artık yenilir yutulur bir konuşma değil, ahlaksızlıkta tam bir tavan yapmış konuşma. Biz, bunları yiyemeyiz. Bu bizim ne onurumuzla ne şahsiyetimizle ne iktidar partisi olarak partimin genel başkanlığının asla kabullenebileceği ifadeler değildir.
ELYSEE’DE AĞIRLANANLAR 6 KORUCUYU ŞEHİT ETTİ
- HUSUMET: Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını (Yedi terörist) dün bir kez daha Elysee Sarayı’nda en üst düzeyde ağırlayanlar, bunun Türkiye’ye karşı husumet ifadesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Aynı terörist grubunun bir kısmı, bu sabah yol yapım çalışması gerçekleştiren işçilerin emniyetini sağlamakla görevli güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 asker ve 3 güvenlik korucusu da yaralandı.
- ALÇAK BİR YAPI: Dünyanın neresinde yol yapan işçilere, hasta taşıyan ambulanslara, eğitim veren öğretmenlere saldıran bir terör örgütü vardır? Türkiye’dekiyle Suriye’dekiyle Irak’takiyle hepsi de aynı olan bu terör örgütü işte böylesine alçak bir yapıdır. Macron, 7 teröristi Elysee Sarayı’nda ağırladı. Ziyaret öncesi teröristler sarayın önünde fotoğraf çektirdi.
Macron, 7 teröristi Elysee Sarayı’nda ağırladı. Ziyaret öncesi teröristler sarayın önünde fotoğraf çektirdi.
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