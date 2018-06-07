Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Hatay'da düzenlediği mitingde konuştu. Erdoğan, "Yeni bir projem daha var. İnşallah Millet Kıraathaneleri kuracağız. Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince, iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem, öyle değil, burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek ve kitabını alıp okuyacak. Hepsi ücretsiz olacak ve 24 saat açık olacak" sözleriyle yeni projesini Hatay'da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler hakkında da kritik bir çağrıda bulundu. Erdoğan, "Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Hatay siz bugün bir başka güzelsiniz, şu muhteşem kalabalığa bak. Siz tabi göremiyorsunuz arkada neler var, bu ne coşku, bu ne heyecan. 24 Haziran inşallah yine böyle olacak. 24 Haziran'da birilerine o dersi vermeye hazır mıyız? Buradan sizlerin aracılığıyla Hatay'ın ilçelerindeki tüm kardeşlerime en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

SENELERCE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERDİNİZ

Değerli kardeşlerim 1939 yılında katılan Hatay bağımsızlığın kıymetini bilir. Sizler senelerce özgürlük mücadelesi verdiniz. Sonunda her sabreden gibi Hatay'da bayrağımızı dalgalandırdık. Biz Hatay'a bakınca aynı zamanda destansı mücadeleyi de görüyoruz. Hatay'a bakınca vatan aşkını da görüyoruz. Hatay bizim gurur kaynağımızdır. Hatay'a bakınca hoşgörü ve dayanışmayla beraber vefayı görüyoruz. Hatay'dan öyle bir ses verelim ki, sınırın ötesinden duyulsun.

"TÜM VATANDAŞLARIMI OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum.

HATAY'A DA MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

Ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi Hatay'da da eski stadyumu Millet Bahçesine çevireceğiz.

YENİ BİR PROJEM DAHA VAR: "MİLLET KIRAATHANESİ KURACAĞIZ"

Yeni bir projem daha var. İnşallah Millet Kıraathaneleri kuracağız. Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince, iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem, öyle değil, burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek ve kitabını alıp okuyacak. Hepsi ücretsiz olacak ve 24 saat açık olacak.

"ALLAH'A HAMDOLSUN BİZLERE LÜTFETTİ"

Hamdolsun Rabbime. Yarab bize bu imkanı lütfettin. Bizde Halkımıza bu hizmetleri sunduk. Bay Kemal'in Genel Müdürlüğüne benzemiyor bu. Bay Kemal'e 24 Haziran'da gereken dersi vermeye hazır mıyız?

ERDOĞAN, HATAY'A YAPILANLARI AÇIKLADI

Toplam maliyeti 750 milyon lira olan Dörtyol-Hassa yolu çalışmaları devam ediyor. Hataylı kardeşlerimiz için Amanosları deliyoruz., tünel açıyoruz. Ferhat nasıl Şirin için dağları deldi, biz de halkımız için dağları deliyoruz.

Hatay havalimanına bir terminal binası kazandırdık. Hatay'ın su hasretini bitirdik, 4 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. 1974'te yapılan Tahtakörü Barajı'nı yükselterek su kapasitesini yükselttik.

ÇİFTÇİLERE HATAY'IN GAPI'I OLACAK PROJE MÜJDESİ

Amanos dağlarına tünel açarak Hatay'ın iki yakasını birleştiriyoruz. Gaziantep-İskenderun arası düşecek, Kilis İskenderun arası 40 kilometre kısalacak'' dedi. Havalimanımızın 162 bin olan yolcusu 2017'de 1 milyon 280 bin oldu. Hatay bir Tarım şehri. Bizden önce Hataylı kardeşlerim ciddi sorun yaşadı. İnşa ettiğimiz beş barajla Hatay'ın su hassasiyetini ve şehrin içme suyunu da ayrıca hallettik. Sulamayı geliştirecek baraj ve göletlerin de yapımı sürüyor.

ERDOĞAN, MUHARREM İNCE'YE YÜKLENDİ

Bay Muharrem, 24 Haziran'da sen bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın onu söyle. Bırakıp gidecek misin onu söyle Bay Kemal yapmadı, sen de onun talebesisin, senin yapacağına da biz güvenmiyoruz.

Bay Muharrem'in, Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye yönelik bir şey bulamazsınız.

CHP'nin genel başkanlık yarışını kaybetmiş şahıs, hiç yüzü kızarmadan ülkeyi yönetmeye talip oluyor. CHP delegelerinin genel başkanlık için bile yeterli görmediği bir şahsı "gel buraya Muharrem, gel bakalım Muharrem" diyerek cumhurbaşkanlığına aday gösteriyor. Siyasi kariyerinde tek bir başarısı, tek bir becerisi, milletin faydasına tek bir dikili ağacı dahi olmayan birinden Türkiye'yi yönetmesini bekleyebilir miyiz?

İNCE'YE "METİN TEMELLİ" TEPKİSİ

Biz İsmail Metin paşa ile Malatya’da iftar sofrasında yaptığım konuşma masadaki bütün arkadaşların ilgisini çekmiş olacak ki alkışladılar İsmail Metin paşa da alkışladı beyefendi rahatsız olmuş. Bay Muharrem ben ince değilim ben aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanıyım. Aramızda bir fark var bunu da öğren. TESK’in İftarını yapıyoruz orada.

Sen İsmail Metin paşamıza o terbiye dışı edep dışı lafları edemezsin. Eli kanlı caniler için kullanmadığınız, kullanamadığınız ifadeleri Afrin'i terörden temizleyen kahramanlar için kullanıyorsunuz. Bu ne edep dışılıktır. Onun apoletlerini sökmek senin haddine mi ya. Benim milletim sana sandıktan icazet vermeyecek. Sen ondan sonra bakalım ne yapacaksın. Şöyle arkaya baka baka yola devam edersin.