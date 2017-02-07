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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda yoğun saldırı altındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımızla mukayese edebiliriz. Sınırlarımızdan ekonomimize, huzurumuzdan refahımıza kadar her alanda yoğun bir saldırı altındayız. Bir terör koridoru inşa edilmeye çalışılıyor. Bunun için tüm terör örgütleri kullanılıyor ve ülkemizde eyleme yönlendiriliyor. DEAŞ'ın ülkemizde yaptığı ve yapmaya çalıştığı eylemlerinin akıl ve mantıkla izah edilebilecek bir tarafa yoktur' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
 
BİZİM DEĞERLER SİSTEMİMİZDE İSTİŞARENİN YERİ ÖNEMLİDİR
 
Bugüne kadar ekonomiyle ilgili atılan, atılacak olan her adımı sizlerle istişare ettik. Bugün de böyle bir istişare amacıyla biraraya geldik. Bizim değerler sistemimizde istişarenin çok farklı ve müstesna bir yeri vardır. Sizlerin ülkemize, şehirlerimize ve sektörlerimize ilişkin görüşleri bizim için daima kıymetli olmuştur. Bugün de 30 temsilcimizi burada dinleyeceğiz. Kendileriyle bu konuları istişare etme fırsatı bulacağız. Bugün ve bundan sonra yapacağımız işbirliği 2023 hedefleri doğrultusunda yürüyüşümüzü hızlandırmış olacak.
 
Sizlerden FETÖ ihanet çetesinin temizlenmesi konusunda özellikle bekliyorum. Sadece kendiniz için değil ülkeniz, milletiniz, özellikle de gelecek nesiller için yürütülen mücadeleye destek vermeniz şarttır. Artık şu gerçeği 80 milyon vatandaşımızın tamamının gördüğüne inanıyorum. Türkiye tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. Biz buna yeni istiklal mücadelesi diyoruz. Bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımızla mukayese edebiliriz. Sınırlarımızdan ekonomimize, huzurumuzdan refahımıza kadar her alanda yoğun bir saldırı altındayız. Bir terör koridoru inşa edilmeye çalışılıyor. Bunun için tüm terör örgütleri kullanılıyor ve ülkemizde eyleme yönlendiriliyor. DEAŞ'ın ülkemizde yaptığı ve yapmaya çalıştığı eylemlerinin akıl ve mantıkla izah edilebilecek bir tarafa yoktur.

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