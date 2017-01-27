Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile bir araya geldi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulü 2 saat 45 dakika sürdü.
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