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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulü 2 saat 45 dakika sürdü.

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