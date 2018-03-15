Cumhurbaşkanı Erdoğan "İcra ve İflas Kanunu onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7101 sayılı 'İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u onayladı.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
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