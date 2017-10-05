Melih Gökçek'ten Erdoğan görüşmesine dair ilk açıklamalar
CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelen Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin ilk mesajını yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'i Külliye'de kabul etti. Gökçek, 1.5 saat süren görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
GÖKÇEK'TEN İLK AÇIKLAMA TWITTER'DAN!
Gökçek twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim. Bu gece görüştük. Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca Büyükşehir'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim. Kamuoyunun bilgisine'' ifadelerini kullandı.
1️⃣DÜN GECE SAYIN CUMHURBAŞKANIMDAN RANDEVU TALEP ETMİŞTİM...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 5 Ekim 2017
BU GECE GÖRÜŞTÜK...
2️⃣SN CUMHURBAŞKANIMA KÜLLİYE'NİN KARŞISINA YAPILACAK MÜZE İLE İLGİLİ PROJENİN TÜM DETAYLARINI SUNDUM...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 5 Ekim 2017
3️⃣AYRICA BÜYÜKŞEHİR'İN DEVAM EDEN PROJELERİ KONUSUNDA ÇEŞİTLİ BİLGİLER VERDİM...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 5 Ekim 2017
KAMU OYUNUN BİLGİSİNE...
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