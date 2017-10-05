Melih Gökçek'ten Erdoğan görüşmesine dair ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'i Külliye'de kabul etti. Gökçek, 1.5 saat süren görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

GÖKÇEK'TEN İLK AÇIKLAMA TWITTER'DAN!

Gökçek twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim. Bu gece görüştük. Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca Büyükşehir'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim. Kamuoyunun bilgisine'' ifadelerini kullandı.

1️⃣DÜN GECE SAYIN CUMHURBAŞKANIMDAN RANDEVU TALEP ETMİŞTİM...

BU GECE GÖRÜŞTÜK... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 5 Ekim 2017

2️⃣SN CUMHURBAŞKANIMA KÜLLİYE'NİN KARŞISINA YAPILACAK MÜZE İLE İLGİLİ PROJENİN TÜM DETAYLARINI SUNDUM... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 5 Ekim 2017