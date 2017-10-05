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Melih Gökçek'ten Erdoğan görüşmesine dair ilk açıklamalar

CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelen Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin ilk mesajını yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'i Külliye'de kabul etti. Gökçek, 1.5 saat süren görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

GÖKÇEK'TEN İLK AÇIKLAMA TWITTER'DAN!

Gökçek twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim. Bu gece görüştük. Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca Büyükşehir'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim. Kamuoyunun bilgisine'' ifadelerini kullandı.

 

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