Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore lideri Moon 4 konuda mutabık kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere gittiği Güney Kore'de ülkenin lideri Moon Jae-in ile birçok konuda mutabık kaldı. 4 anlaşma imzalayan iki liderin mutabık kaldığı konular:



- Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Türkiye tarafından öncelik verilen "2023 Vizyonu"nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kaldı.



- Ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabaları sürdürme hususunda anlaşıldı.



- Dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda mutabık kalındı.



- Filistin ve Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Suriye'deki ihtilafın kalıcı siyasi bir çözüme kavuşturulması ve insani krize çözüm bulunması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini dile getirildi.