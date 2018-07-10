Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamız, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gayemizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan: 'Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yemin töreninin ardınan kabineyi açıklamıştı. Bunun üzerine Erdoğan yurt dışı ziyaretine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü ziyaretinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.
Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.
Daha sonra Atatürk Anıtı’na gitmek üzere havaalanından yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının çıkışında, ellerinde Türkiye, KKTC ve AK Parti bayrakları taşıyan yaklaşık bin kişiyi selamladı. KKTC halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği sevgi seli kameralara yansıdı.
Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüştü.
Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı daha sonra heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.
Erdoğan, "Kıbrıs meselesimnin çözümü konusunda bir durum değerlendirmesinde bulunduk. Kıbrıs'ta adil bir çözüm bulunması gayemizdir." dedi.
"Kıbrıs milli davamızdır"
Erdoğan, "Kıbrıs meselesimnin çözümü konusunda bir durum değerlendirmesinde bulunduk. Kıbrıs'ta adil bir çözüm bulunması gayemizdir. Kıbrıs milli davamızdır, adil bir çözüm gayemizdir. Türkiye Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine göz yummayacaktır, azınlık haline getirilmesine asla izin vermeyecektir." dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kıbrıs Türk tarafı artık sonu gelmez müzakerenin bir parçası olmayacaktır. 23 Temmuz günü adamıza gelmsi beklenen BM yetkilisi ile samimi düşüncelerimizi paylaşacağız. Bu adada eşitlik, güvenlik ve özgürlük içerisinde yaşanacak" diye konuştu.
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