Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamız, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gayemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yemin töreninin ardınan kabineyi açıklamıştı. Bunun üzerine Erdoğan yurt dışı ziyaretine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü ziyaretinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

Daha sonra Atatürk Anıtı’na gitmek üzere havaalanından yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının çıkışında, ellerinde Türkiye, KKTC ve AK Parti bayrakları taşıyan yaklaşık bin kişiyi selamladı. KKTC halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği sevgi seli kameralara yansıdı.

Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüştü.

Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı daha sonra heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.