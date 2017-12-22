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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde 'Doğu Guta' ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde, Doğu Guta'daki koşulların kötüleşmesinden duyulan endişe dile getirilerek bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda neler yapılabileceği üzerinde duruldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde, Suriye'nin Doğu Guta bölgesine insani yardımların ulaştırılması konusunda neler yapılabileceği ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın bugün Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ana gündemini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasının yanı sıra Doğu Guta'daki insani dram oluşturdu.

 

Doğu Guta'daki koşulların kötüleşmesinden duyulan endişenin dile getirildiği görüşmede, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve koşulların iyileştirilmesi için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.

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