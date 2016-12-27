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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilgaz Tüneli açılışını böyle izledi

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan, Ilgaz Tüneli açılışını böyle izledi. Erdoğan'ın önüne kurulan ekrandan görüntüleri izlerken, 'Nereden nereye' dediği görülüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Ilgaz Tüneli açılışına telekonferansla bağlanarak bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasının ardından Ilgaz Tüneli açılışını da önüne kurulan ekrandan canlı yayında takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri izlerken, "Nereden nereye" dediği görüldü.
 

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