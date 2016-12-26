Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ilgaz Tüneli büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli" açılışına İstanbul’dan telekonferans yöntemiyle bağlanarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, açılışı yapılan her biri yaklaşık 5,5 kilometrelik iki tünelle Ilgaz Dağı’nın geçişini sağlayan ‘Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin Türkiye’ye, millete ve şehirlere hayırlı olmasını temenni ederek, “Orta Karadenizi İç Anadolu’ya oradan Türkiye’nin dört bir yanına bağlayan bu tünel sayesinde Ilgaz Dağı kesintisiz güvenli ve konforlu bir yolculukla açılabilecektir. Ilgaz geçitinin özellikle kış mevsiminde sürücülerimizin korkulu rüyası olduğunu biliyorum. 17 kilometrelik bu geçit, zorlu mevsim şartlarında sık sık kapandığı için vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Hizmete açtığımız bu tünelle Ilgaz Dağı 8 dakika gibi kısa sürede dışarıdaki hava durumundan etkilenmeden geçilebilecektir. Yaklaşık 4 yılda tamamlanan bu projeninin başından sonuna her aşamasında emeği geçen başta Başbakanımız olmak üzere bakanlarımızı, tüm kurumlarımızı, işçisinden mühendisine inşasında görev alan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Kara, demir ve şehir içi tünellerinin toplamında bu sayı 393’e çıkıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan oknuşmasına şöyle devam etti:

“718 milyon bugünkü rakamla, eski rakamla 718 trilyon lira yatırım bedeli olan bu eser son aylarda adeta seriye bağladığımız büyük proje açılışlarımızın şuan itibariyle son halkasıdır. Haziran ayında Osmangazi köprüsüyle başladığımız, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneliyle sürdürdüğümüz açılışlarımıza bugünde ‘Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ni ekliyoruz. Türkiye 2002 yılında 83 karayolu tünelinde sahipti. 14 yılda buna 189 yeni tünel daha ekledik. Kara, demir ve şehir içi tünellerinin toplamında bu sayı 393’e çıkıyor. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 18 bin 300 kilometre ilaveyle yaklaşık 25 bin kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Şuanda bin 213 kilometredeyiz. Yeni hatların inşası hızla devam ediyor. 29 yeni havalimanıyla, 81 vilayeti bulunan ülkemizde 55 havalimanına sahip olduk. İstanbul’da halen inşası süren yeni havalimanımız dünyanın en büyüğü olacaktır. Eğitimden sağlığa enerjiden toplu konuta kadar diğer hizmet alanlarında da benzer başarılara imza attık.”