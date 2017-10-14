Ortadoğu'da etnik krizden beslenen ve PYD'yi silahlandıran Amerika'nın savaş açtığı ülke Çin, artık Türkiye ile daha yakın temas içinde olacak.

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez başdanışmanlarından birini Çin'e Büyükelçi olarak atadı. Çin, Türkiye'nin bu hamlesini sevindirici buluyor üstelik yeni projelerle en değer verdiği ülkelerin arasına Türkiye'yi ekledi.

Kaynak: SABAH