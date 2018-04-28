Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasını böyle attı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Kongresinde kendisine hazırlanan özel grafitiye imza attı.
- AA
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'ın da aralarında bulunduğu partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sürpriz hazırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı AK Parti İzmir İl Kongresinde adeta görsel şov yaşandı.
Salonda özellikle Erdoğan'a özel hazırlanan grafiti dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi için hazırlanan grafitiye sprey boyayla R.T.E imzasını atı.
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