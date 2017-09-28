Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gayrimeşru referanduma ilişkin 'Her zaman ifade ettiğimiz gibi kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Son dönemde maalesef bölgemiz çok daha kırılgan hale geliyor. Referandumun Irak Anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Maalesef bölgesel yönetim, tüm dostça ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Rusya olarak, Suriye ihtilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik." diye konuştu.
Putin'le Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, "Gerek Irak'ın gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz." dedi.
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