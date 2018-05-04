Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Gençlik Festivali'nde gençlerin sorularını yanıtlıyor:

-İstanbul Gençlik Festivali'nde gençlerin sorularını cevaplandırıyor

-Şimdi ebedi alemde olan bir genel başkan "Taksim Meydanı'na dört ayaklı koysam seçtiririm" demişti. Bugünde birileri "15 milletvekilini bir partiye gönderirim, ister seçilirler ister seçilmezler" diyor. Arkadaki iki vekil ise ağlıyordu...