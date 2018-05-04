Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Gençlik Festivali'nde gençlerin sorularını yanıtlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Gençlik Festivali'nde gençlerin sorularını yanıtlıyor:
-İstanbul Gençlik Festivali'nde gençlerin sorularını cevaplandırıyor
-Şimdi ebedi alemde olan bir genel başkan "Taksim Meydanı'na dört ayaklı koysam seçtiririm" demişti. Bugünde birileri "15 milletvekilini bir partiye gönderirim, ister seçilirler ister seçilmezler" diyor. Arkadaki iki vekil ise ağlıyordu...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.