Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ümraniye İlçe Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ümraniye'de halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:

- Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Rabbim bizi iyi anlaşalım diye kavimler, kabileler halinde yarattı. Üstünlük takvadadır, bizim inancımız budur

- Afrin'de toplam 3821 terörist etkisiz hale getirildi

- Bizler samimiyetle bu yolda yürüyeceğiz. Ecdadımız bu toprakları 18 milyon metrekare olarak bize teslim etti. 1900'lerde 5 milyon metrekaremiz vardı. Şu an 780 bin metrekaremiz var. Artık dik duracağız. Bunlara asla taviz vermeyeceğiz

- Bu yeniden diriliş muştusunu 2019 Mart ve Kasım aylarında sandıkları patlatarak vereceğinize inanıyorum

- 2019 seçimlerinde güzel bir neticeyi hep birlikte elde edeceğiz. Ümraniye'den 2019 seçimlerinde tarihe geçecek oranlar bekliyoruz. Bunun için çok çalışmamız lazım

- Ümraniye 39 kişinin ölümüne sebep olan çöplüğüyle biliniyordu. O çöplüğün mimarı Halk Partisi'ydi

- CHP dediğiniz zaman akla çöp gelir, susuzluk gelir, kötü havalar gelir. Artık Ümraniye'de çöp dağları yok, susuzluk yok. O çöp dağlarının yerinde şimdi spor tesisleri var

-Yeni metro hatlarıyla Ümraniye'yi farklı yerlere bağlama gayretindeyiz. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor