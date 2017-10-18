Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstifa eden arkadaşlar farklı bir yerde değerlendirilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir günlük Polonya ziyaretinden dönüşünde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bazı belediyelerdeki görev değişikliğiyle ilgili bilgi verdi.

- Bazı belediyelerdeki görev değişikliği süreciyle alakalı farklı iddialar ortaya atılıyor. Belediyelerle ilgili son durum nedir?

İstanbul’da, Kadir Topbaş bey, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın kendisiyle görüşmesine olumlu yanıt verdi, istifasını o şekilde gönderdi. Ardından Düzce’yle, genel başkan yardımcımız görüştü, o da istifasını verdi. Zannediyorum dün veya bugün Niğde’nin istifasını verdiğini duydum. Şu anda Balıkesir’e istifasını verme talebimiz iletildi. Hakeza Melih beye, kendisine bu durum iletildi. Bursa aynı şekilde. Bursa’yla da yarın büyük ihtimalle sayın Başbakan veya ilgili genel başkan yardımcımız veya şahsım görüşeceğiz. Bu görevleri biz asla terkedilmeyecek ilanihaye kalınacak koltuklar olarak göremeyiz. İstifa, partiden ayrılma kopma demek değildir. Parti, istifasını veren arkadaşları çok daha farklı yerlerde değerlendirir. Zaman içinde çok daha farklı yerler oluşacaktır, değerlendirilirler.

- Geçtiğimiz günlerde diğer partilerin belediye başkanlarında da değişim gerekliliği olabileceğinden söz etmiştiniz...

Diğer partilerde hiç bir sorun yok gibi düşünülmemeli anlamında söyledim. Sorun varsa, ilgili partilerin yönetim kadroları gereğini yapmıyorsa, İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmak durumunda kalabilir. Örneğin, kayyum atamaları niye yapıldı? Oralara kayyum atanmamış olsaydı, onlar devletten aldığı paraları yine Kandil’e göndermeye devam edeceklerdi. Bazı arkadaşlar zaman zaman çıkıyor, kendi çevremde de var, ‘Bu kayyum atamaları doğru oldu mu?’ diyorlar. Ama şunu unutuyorlar: Oralardakiler belediye hizmeti verselerdi, kayyum atanması gibi bir süreç tabii ki olmazdı. Vatandaşımız belediyeden hizmet bekler. Yapılmıyorsa, vatandaş belediyeye değil, hükümete küfreder. Oralarda adım atma konusunda aslında geç bile kalındı.

- İstifa etmemekte direnirlerse ne olur?

Ben arkadaşlarımızın, öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, düşünmek de istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur.

TÜRKİYE KİMSEYE MAHKUM DEĞİL

- Türkiye Barzani ya da Haşdi Şabi’den birine mahkum mu?

Türkiye, birilerine mahkum değildir. Biz kendi politikamızı kendimiz belirleriz; kendi hareket kabiliyetimizi kendimiz belirler, adımımızı da ona göre atarız. Biz Barzani’ye de yeğenine de bu konuları defaatle anlattık. Sanki biz onlara borçluyuz gibi bizim özel temsilcilerimize farklı yaklaşım ortaya koydular. Kerkük’te farklı farklı paçavralar dalgalandırdılar. Maalesef bunlara da Barzani göz yumdu. Sonuçta ne oldu? Kerkük’ü sanki kendilerininmiş gibi pazarlık konusu yaparak havalara giren valileri kaçtı gitti. Sen oradaki Türkmen’i, Arap’ı görme, orayı bir işgalci gibi ele geçirmeye çalış! Bu noktada Talabani’nin de durumu var, onların da yaklaşım tarzı burayı bu hale getirdi. Şimdi ne oldu, birbirlerine girdiler, bizi sattı diyorlar. Hava sahamızı tamamen kapattık. Karada ne yapılacağına dair görüşmeler de devam ediyor. Sınırları merkezi yönetime teslim edecekler mi etmeyecekler mi, bakacağız. Biz sınır kapılarını daha kapamadık, ama her an bu da olabilir. Ayrıca Haşdi Şabi’nin Sincar’ı ele geçirdiği, Mahmur’u ele geçirdiği yönünde haberler var. Bunlar kesinse muhataplarımızla ayrı bir çalışmayı yapmak durumunda kalabiliriz.

Stratejik müttefiklik ilişkiye yansımıyor