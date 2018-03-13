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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 3400 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyilik Ödülleri Programı’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu ana kadar 3400 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e girdik, giriyoruz' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"İnsanlıktan, adalet ve merhametten taviz vermeden, hakkımızda yürütülen kara propagandaya aldırmadan Afrin'i, Münbiç'i ve Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden tamamen temizleyeceğiz."

"Son birkaç gündür Afrin'den yansıyan insanlık dışı manzaraları sizler de görüyorsunuz. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, kurduğu tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor."

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