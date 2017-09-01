Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanlı oyunu bozacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Üsküdar Kısıklı’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şu mesajları verdi…

- MAHZUN GİRİYORUZ: Bu Kurban Bayramı’na ne yazık ki İslam dünyası çok mahzun giriyor. Bir tarafta Suriye ve Irak’taki çatışmalar, diğer taraftan Arakan’daki çatışmalar, ülkemizde malum terörle vermekte olduğumuz mücadele... Bunların hepsi ister istemez bayramı bayram gibi karşılamamızı engelleyen gelişmeler olmuştur. Bizler bu mücadelemizi ülkemizin içerisinde ve sınırlarımızdaki herhangi bir tehdide karşı kararlılıkla sürdüreceğiz.

- İNSANLIK ARAKAN’A DUYARSIZ: Arakan farklı bir felaket içermektedir. 20 bine varan mağdur, mazlum insanın Bangladeş’e geçiyor olması, hakikaten topraklarından, adeta evlerini terk ederek, köyler yakılarak terk ediyor olması ve yüzlerce Rohingya Müslümanı’nın öldürülmesi... Bunlar tüm insanlığın gözleri önünde oluyor ama ne yazık ki insanlık bunlara duyarsız. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak gerekli görüşmelerimizi İslam ülkeleri liderleriyle ve bunun dışında BM Genel Sekreteri Guterresi ile yaptım. BM Mülteciler Konseyi noktasında da çalışmalarımızı arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Bizler de bunu devam ettireceğiz.

- MACRON YANITI: (Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Erdoğan’la on günde bir konuşmak zorundayım” şeklindeki açıklamaları) Doğrusu ben tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu Macron’dan öğrenmek lazım. Benim bildiğim tek şey var; görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem. Çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye (Le Point) verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye’nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm.

- KORUMALARIM GÖREVİNİ YAPTI: (ABD’de Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla ilgili iddianame hazırlanması) Bununla ilgili söylenecek tek şey zaten Dışişleri Bakanımız ABD Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdılar, gerekli uyarıları kendilerine yaptılar. Bu, başlı başına skandaldır. Amerika’da adaletin nasıl çalıştığının çok açık net skandal ifadesidir. BM Genel Kurulu’na gelen misafirleri ABD’nin güvenlik ekiplerinin koruma sorumluluğu vardır. ABD’nin güvenlik ekipleri bizleri koruma sorumluluğunu yerine getirmiyorsa orada bize karşı saldırıda bulunan PKK’nın mensuplarına karşı benim koruma görevlilerim görevini yapmayacak mı? Onlar da tabii ki bu saldırılar karşısında görevlerini ifa ettiler.

- BİZİ BAĞLAMAZ: Oradaki savcılık makamı, ki Obama döneminden kalma ve bir savcıdır, böyle bir şu anda iddianame hazırlamış olması vesaire bizi bağlamaz. Bizim bundan sonraki seyahatimizde de orada da fırsat bulursak Sayın Trump’la da ayrıca görüşeceğiz. Şu anda Dışişleri ve Adalet bakanlıkları bu konuyla ilgili gerekli görüşmeleri sürdürüyorlar.