Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapilari açmayın diye yalvardınız

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN, HAREKATI ELEŞTİREN AVRUPA’YA HODRİ MEYDAN…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce halka, ardından AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresi’nde partililere hitap etti. Afrin operasyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun skandal kararıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi…

- KIYMETİ HARBİYESİ YOK: (Avrupa Parlamentosu’nun Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik kararı) Afrin’de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosundan meydan okuyor. ‘Askerinizi çekin oradan, bu doğru değil.’ diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli’ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız ‘aman kapıları açmayın’ diye. Şu anda istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok.

- İNLERİNE GİRDİK: O namussuzların Afrin’den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulüm ettiklerini gördünüz değil mi? İninize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü, namerde kaçmak merde kovalamak yakışır.

- ÜMMETİ PARÇALADIN: Feto, Erzurum’un bir köyünden çıkmıştı değil mi? 99’da nereye kaçtı? Pensilvanya’ya, Corçlar karşıladı onu. Şimdi hala orada mı? Orada. Niye dönemiyor? Hadi dön, gel. Sen artık dönsen bile şimdi seni dadaşlar sokmaz buraya. Niye? Ya sen bu ümmeti parçaladın, bu milleti parçaladın. Dadaşların içerisinden bu milleti parçalayan çıkmaz, bu ümmeti parçalayan çıkmaz, onun için sen yerini buldun.

- İCAZET ALMAYIZ: Türkiye artık kendi güvenliği, geleceği için bin yıllık kardeşleri yardıma ihtiyaç duyduğunda kimseden icazet beklemeden harekete geçebilecek güce, imkana, dirayete sahip bir ülkedir. Her seferinde yaşanan zulümden kaçanlara biz kucak açtık.

- AB’YE TEPKİ: AB önce 3 milyar euro, ardından bir 3 milyar euro verecekti. Birinci bölümü bile gelmedi. AB bu parayı proje karşılığı veririz diyor. Halbuki yaptıklarımız ortada. Siz ne diyorsunuz? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Şair ‘Ne günlere kaldık ey gazi hünkar, eşek vezir olmuş, katır silahtar’ demiş. Durum kötü. Onun için yapacağımız çok iş var.

- VİCDANSIZLAR: Adam terör örgütüne envai çeşit silah veriyor bir kuruş almadan. 5 bin tır silah gönderdiler, 2 bin kargo uçağıyla silah gönderdiler. Vicdansızlar. Biz paramızla alamıyoruz, terör örgütlerine bedava veriyorsunuz. Ondan sonra da ‘Biz terörün yanında değiliz’ diyorsunuz. Nasıl yanında değilsiniz? Bunları neyle izah edeceksiniz?

- MÜNBİÇ’TE AYNISINI YAPACAĞIZ: Biz oralara işgal için değil, Suriyeli kardeşlerimizi zulümden kurtarmak ve kendilerine güvenli bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmak için gittik. Diğerlerinden farkımız bu. Münbiç’te de aynısını yapacağız. Şayet Amerika, terör örgütü mensuplarıyla birlikte Münbiç bölgesini tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz.

- İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ: Amerika, eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa Fırat’ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz, o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız. Bu konuda her türlü iş birliği teklifine açığız. Münbiç’teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz.

- 3530 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Afrin’de buraya gelirken aldığım rakam şu; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530’a ulaştı. Kontrolümüze geçen alanı net olarak söylüyorum, bin 320 kilometrekare. Ayn el Arab, Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı’daki kardeşlerimizin de en kısa sürede yanlarında olacağız.

- KARA LEKE: Sınırlar boyunca terör koridoru oluşturmaya çalışanlar, Türkiye sahaya girdiğinde birden bire “barışsever ve hümanist” kesildiler. Bunların her birinin geçmişinde çok kanlı ve karanlık sömürge lekesi var.

TERÖR DEAŞ’TAN İBARET DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Stoltenberg’in doğum gününü kutlayan Erdoğan, Afrin’de terör unsurlarına karşı yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında da bulundu. Erdoğan, sivillere zarar vermemeye büyük özen göstererek yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ’la mücadeleye engel değil, bilakis bu mücadelenin bir parçası olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin PYD/ YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terör örgütlerinin tümüyle mücadele ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki kimi ülkelerin söz konusu terör örgütlerinin bazılarına müsamahakar davranmalarının ve terör tehdidini adeta DEAŞ’tan ibaret gibi telakki etmelerinin üzüntü verici olduğuna değindi. Türkiye’nin güvenlik kaygılarını paylaştığını ifade eden Stoltenberg ise, terörle ortak mücadelenin önemine değindi. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile de telefonda görüştü.

Erdoğan, kongrenin ardından Buz Hokey U18 Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı buz hokeyi sopası ile atış yaptı.

Afrin’in 4’te 3’ü kontrol altında Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Şu ana kadar Afrin bölgesinin 4’te 3’ünde kontrolü sağladık. Bin 500 kilometrekareye yakın bölgeyi kontrolümüze aldık ve hedef Afrin’in tamamının kontrolümüz altına alacağız. Afrinliyi de oraya yerleştireceğiz. Bizim o topraklarda gözümüz yok. - PLANLAR ELİMİZDE: Biz bir zamanlar 18 milyon kilometrekarelik bir Osmanlıydık, küçüldük, küçüldük, küçüldük ve maalesef 780 bin kilometrekareye düştük. Şu anda 780 bin kilometrekare, buna bile göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. PKK göz dikti, kendine göre bazı parseller yaptı, korkunca da ‘Bizim oralarda böyle bir hesabımız yok’ dedi. Vicdansızlar, hepinizin planları, programları elimizde. Nasıl Feto’nunkileri çıkartıyorsak, bunları da çıkartıyoruz. Şimdi bir yandan İdlib tarafındaki gözlem noktalarımızı genişletip tahkim edecek, diğer yandan da Münbiç’e yöneleceğiz. AFRİN ŞEHİDİNE SON GÖREV