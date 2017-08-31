Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karanlık odaklara boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren ve Arakan için dua çağrısı yapan Erdoğan, şunları kaydetti…

- HAYIRLAR GETİRSİN: Bayramın ailelerimize, milletimize, islam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntıları aşmamıza vesile olmasını diliyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, dayanışma duygularının en üst düzeyde idrak edildiği bayram günlerini, hep birlikte, manasına uygun şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ailelerin, dostların bir araya geldiği bayramları, maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem vermeliyiz.

- İKİ ÖNEMLİ OLAY: Türkiye olarak, bu yılki Kurban Bayramını, 26 Ağustos ve 30 Ağustos gibi, tarihimizin iki önemli yıldönümünün hemen ardından kutluyoruz. 26 Ağustos 1071’de, Malazgirt Zaferiyle Anadolu’yu bizlere ebedi yurdumuz olarak kazandıran Sultan Alparslan’ı ve askerlerini saygıyla yad ediyoruz. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazandığımız zafer, Kurtuluş Savaşımızın başarıyla sonuçlandığının müjdecisi olmuştur. 15 Temmuz 2016’yı da, milletimizin zaferler silsilesinin bir halkası olarak görüyoruz. Bu toprakların vatanımız olarak kalması, ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz.

- MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ: Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve asayiş görevlerinde el’an vazife başında olan tüm güvenlik güçlerimize başarılar temenni ediyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda verdiğimiz mücadeleyle, ecdadımızdan devraldığımız emanete ve çocuklarımıza devredeceğimiz mirasa sahip çıkıyoruz.

-YOLA DEVAM: Terör örgütlerine de, onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da, aziz milletimizin asla boyun eğmeyeceğini biliyoruz. Bizler, demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

- BİR OLALIM: 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek; milletimizi, söz verdiğimiz refah ve huzur düzeyine ulaştıracağız. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım! Bu vesileyle, mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

TÜM MAZLUMLAR iÇiN DUA EDELiM