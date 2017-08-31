Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karanlık odaklara boyun eğmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine de onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da asla boyun eğmeyeceğiz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren ve Arakan için dua çağrısı yapan Erdoğan, şunları kaydetti…
- HAYIRLAR GETİRSİN: Bayramın ailelerimize, milletimize, islam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntıları aşmamıza vesile olmasını diliyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, dayanışma duygularının en üst düzeyde idrak edildiği bayram günlerini, hep birlikte, manasına uygun şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ailelerin, dostların bir araya geldiği bayramları, maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem vermeliyiz.
- İKİ ÖNEMLİ OLAY: Türkiye olarak, bu yılki Kurban Bayramını, 26 Ağustos ve 30 Ağustos gibi, tarihimizin iki önemli yıldönümünün hemen ardından kutluyoruz. 26 Ağustos 1071’de, Malazgirt Zaferiyle Anadolu’yu bizlere ebedi yurdumuz olarak kazandıran Sultan Alparslan’ı ve askerlerini saygıyla yad ediyoruz. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazandığımız zafer, Kurtuluş Savaşımızın başarıyla sonuçlandığının müjdecisi olmuştur. 15 Temmuz 2016’yı da, milletimizin zaferler silsilesinin bir halkası olarak görüyoruz. Bu toprakların vatanımız olarak kalması, ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz.
- MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ: Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve asayiş görevlerinde el’an vazife başında olan tüm güvenlik güçlerimize başarılar temenni ediyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda verdiğimiz mücadeleyle, ecdadımızdan devraldığımız emanete ve çocuklarımıza devredeceğimiz mirasa sahip çıkıyoruz.
-YOLA DEVAM: Terör örgütlerine de, onları maşa olarak kullanan karanlık odaklara da, aziz milletimizin asla boyun eğmeyeceğini biliyoruz. Bizler, demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.
- BİR OLALIM: 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek; milletimizi, söz verdiğimiz refah ve huzur düzeyine ulaştıracağız. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım! Bu vesileyle, mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
TÜM MAZLUMLAR iÇiN DUA EDELiM
- DUALARIMIZI EKSİK ETMEYELİM: Arakan başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören tüm Müslümanlar, tüm mazlumlar için, şu mübarek günlerde dualarımızı eksik etmeyelim.
- TRAFİK UYARISI: Bayram ziyaretleri ve sıla-i rahim vesilesiyle, araçlarıyla yola çıkan veya çıkacak vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına uymalarını hassaten rica ediyorum. Zira, trafik kazalarında kaybettiğimiz her bir can, sönen her bir ocak, milletçe yüreğimizi dağlıyor! Unutmayalım ki yolda kaybedilen vaktin telafisi mümkündür; ama, yitip giden canların, çekilen acıların telafisi kesinlikle yoktur.
-TEBRİK EDİYORUM: Bayramlarda, büyükler başta olmak üzere yakınlarımızı, komşularımızı ziyaret etmeye, küçükleri sevindirmeye; dayanışmaya, hediyeleşmeye, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye azami derecede özen gösterelim! Mübarek Kurban Bayramı’nın bütün gönüllerde, tüm hanelerde en iyi biçimde yaşanması temennisiyle, bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sizlere, sevdiklerinize, bütün milletimize Allah’tan sağlık ve esenlikler diliyorum.
İslam ülkelerine Myanmar çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdulaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile dün telefonda görüştü. Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve Libya’da yaşanan sorunların Müslümanların bayram sevincine gölge düşürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderlerine, Myanmar’da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.
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