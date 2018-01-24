Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlıyız kazanacağız

Zeytin Dalı Harekatı’nda Kilis’in Gülbaba köyünün doğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özalkan için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde tören düzenlendi. Cami bahçesine kortej eşliğinde getirildikten sonra katafalka konulan şehit Özalkan’ın cenazesinin bulunduğu tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehidin annesi Hatice Özalkan, babası Selahattin Özalkan, kardeşleri, eşi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin naşının başından konuşma yaptı. Bakara Suresi’nin 154. Ayetini okuyarak, ayetin “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz” şeklindeki mealini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

HERHANGİ IRKA DEĞİL

“Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor. Biz onun şehadetine şahidiz. O da bizim şu andaki saf tutuşumuza şahit. Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz, Mehmetlerimiz bu karda, kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir kavme, herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değil, bu operasyon tamamıyla PYD/YPG/PKK gibi terör örgütlerine yönelik, DEAŞ gibi bir terör örgütüne yönelik operasyondur. Bu operasyonu Allah’ın izniyle milletimiz, Özgür Suriye Ordusu birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız tam. ‘Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda / Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.’ diyen Mehmetlerimizle alacağız.”

SOLUK ALDIRMAYACAĞIZ

Kararlı ve azimli olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar, bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız.” Şehit Özalkan’ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla adeta geleceği okuduğunu söyleyen Erdoğan, “Bu tweetlerde adeta şehadetten gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerektiğini de orada bildirdi. İnşallah bu millet güçlü. Biz bu noktada evladımızın inşallah bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz. En güzeliyle hallederiz. İnşallah onu da yerine getiririz. Ben tekrar şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Lütfü Doğan Beyefendiye aynı şekilde rahmet diliyorum. Sizlere de şükranlarımı ifade ediyorum” dedi. Tekbirlerle, askerlerin omzunda top arabasına alınan Özalkan’ın cenazesi Ayaş ilçesi Bayat Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DOĞAN İÇİN DE TÖREN

Tedavi gördüğü özel bir hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için de aynı camide namaz kılındı. Doğan, Cebeci Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.