Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlıyız kazanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Harekatı’nda şehit olan kahraman astsubayın cenaze törenine katıldı, “Bu millet kendi göbeğini kesecek. Üç beş ipsize, soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayacağız” dedi.
Zeytin Dalı Harekatı’nda Kilis’in Gülbaba köyünün doğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Özalkan için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde tören düzenlendi. Cami bahçesine kortej eşliğinde getirildikten sonra katafalka konulan şehit Özalkan’ın cenazesinin bulunduğu tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehidin annesi Hatice Özalkan, babası Selahattin Özalkan, kardeşleri, eşi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin naşının başından konuşma yaptı. Bakara Suresi’nin 154. Ayetini okuyarak, ayetin “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz” şeklindeki mealini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:
HERHANGİ IRKA DEĞİL
“Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor. Biz onun şehadetine şahidiz. O da bizim şu andaki saf tutuşumuza şahit. Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz, Mehmetlerimiz bu karda, kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir kavme, herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değil, bu operasyon tamamıyla PYD/YPG/PKK gibi terör örgütlerine yönelik, DEAŞ gibi bir terör örgütüne yönelik operasyondur. Bu operasyonu Allah’ın izniyle milletimiz, Özgür Suriye Ordusu birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız tam. ‘Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda / Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.’ diyen Mehmetlerimizle alacağız.”
SOLUK ALDIRMAYACAĞIZ
Kararlı ve azimli olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar, bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız.” Şehit Özalkan’ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla adeta geleceği okuduğunu söyleyen Erdoğan, “Bu tweetlerde adeta şehadetten gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerektiğini de orada bildirdi. İnşallah bu millet güçlü. Biz bu noktada evladımızın inşallah bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz. En güzeliyle hallederiz. İnşallah onu da yerine getiririz. Ben tekrar şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Lütfü Doğan Beyefendiye aynı şekilde rahmet diliyorum. Sizlere de şükranlarımı ifade ediyorum” dedi. Tekbirlerle, askerlerin omzunda top arabasına alınan Özalkan’ın cenazesi Ayaş ilçesi Bayat Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.
DOĞAN İÇİN DE TÖREN
Tedavi gördüğü özel bir hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için de aynı camide namaz kılındı. Doğan, Cebeci Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
DEVLETİN ZİRVESİ UĞURLADI
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, komutanlar, milletvekilleri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ŞEHİDİN VASİYETİ DUYGULANDIRDI
Pİyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti herkesi duygulandırdı. Şehit olacağını hisseden Özalkan’ın arkadaşıyla mesajlaştığı ve devletin ailesine vereceği paranın Kurt-Ar Derneği aracılığıyla Telafer’deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve okula adının konulmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Kurt-Ar Derneği Başkanı Çağrı Koçyiğit, “Vasiyeti yerine getireceğiz. Musa şehidimiz, dernek çalışmalarında çok aktifti. Daha önce Fırat Kalkanı’nda görev alan bir askerdi ve izinli olduğu dönemlerde oradaki ihtiyaç sahibi Suriyelilere yardım götürmek için Ankara’da sırtında koli taşımak dahil her türlü yardım faaliyetinde bulunuyordu” dedi.
Erdoğan, şehit annesi Hatice Özalkan’ı tesilli edip başsağlığı diledi.
Son isteğini Bahçeli yapacak
Afrin’de şehit düşen Musa Özalkan’ın vasiyetini MHP lideri Devlet Bahçeli yerine getirecek. Bahçeli, Telefar’de şehit Özalkan adına anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptıracak.
‘ZEYTİN DALI’ İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yoğun telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Lider, Suriye meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş teatisinde bulundu. Erdoğan, Afrin Opersyonu’nun uluslararası hukuk temelinde terörle mücadele amacıyla gerçekleştirdiğini, sivil halkın zarar görmemesi için de tedbirlerin alındığını söyledi. Operasyonla Afrin bölgesini PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına işaret etti. Erdoğan, Suriye meselesinde Rusya ile eş güdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti. Putin ve Erdoğan, Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi›nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.
TRUMP’LA DA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ABD Başkanı Danold Trump ile telefonda görüşecek. Görüşme talebinin Trump’tan geldiği öğrenildi.
HEDEFİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Külliye’de Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı’ndaki son gelişmelerin değerlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şunları kaydetti: “Terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz en üst düzeydedir. Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır” diye konuştu.
BAŞKOMUTAN’A AFRİN BRİFİNGİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’den video konferans aracılığıyla Afrin’in terörden temizlenmesi için düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nı yöneten komutanlardan bilgi aldı. TSK mensuplarına başarılar diledi.
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