Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devlet tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresi için geldiği Kastamonu’da salonun dışına taşan binlerce vatandaşa hitap etti. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, tek terörist kalıncaya kadar değil hepsini sıfırlayıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, 2019 seçimlerine de dikkat çekti.

"Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devlet tanımıyoruz"

“Böl parçala yönet mantığını, inşallah Rabia’mızda geri çevireceğiz" diyen Erdoğan, "Bizim Rabia’mızda ne vardı. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tek millet ile neyi kastediyoruz. Bu ülkede Türkü ile Kürdü ile Çerkez’i ile Arnavut’u ile Arap’ı ile Boşnak’ı ile 80 milyon tek millet. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. Onların bütün bu gayreti bizi daha da birbirine yaklaştıracak. Makam, mevki, para pul bundan dolayı değil, nedir ya makam mevki hepsi gidici. İki metreküplük bir yere gömecekler mi bizi. Ölümden kaçmak var mı? Hoca efendi gelecek musalla taşına. Cumhurbaşkanı niyetine demeyecek, trilyarder niyetine demeyecek, Başbakan niyetine demeyecek. Er kişi niyetine diyecek. Buyur her şey gitti. Hatun kişi niyetine diyecek. Var mı bir şey. Yok. Bir şey kalacak. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş meğer. Eğer bir şeyler bırakabildiysen bu dünyada işte onlarla anılacaksın. Mesele o. Tek bayrak. Bayrağımız, rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrağımızın üstüne bayrak yok. Tek vatan, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Vatanımızı parçalamak isteyenler bedelini ödüyorlar. Askerimizle, korucumuzla. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Besler deresinde F16 olup, tank olup, tüfek olup bunları kovalamak suretiyle hesabını soruyor. Tek terörist kalıncaya denk değil hepsini sıfırlayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Zira bu milletin huzurunu bölmeye kimsenin hakkı yok. Beraberliğimizi asla böldürtmeyeceğiz. Tek devlet, paralel devletmiş şu devletmiş bu devletmiş. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devlet tanımıyoruz. Devletimiz bu. Öyleyse bir olacağız, iri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sizlerden 2019 biliyorsunuz gerek mahalli idareler seçimi, hükumet sistemi ile ilgili milletvekili seçimi. Şimdiden ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışmaya hazır mıyız? Öyleyse kapı kapı dolaşacağız" ifadelerini kaydetti.