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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı El-Atiyye'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabul etti.
 
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 25 dakika sürdü.
 
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da hazır bulundu.

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