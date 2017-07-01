Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı El-Atiyye'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye'yi kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 25 dakika sürdü.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da hazır bulundu.
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