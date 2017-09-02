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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Senegal ve Nijerya'nın cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile bugün telefonda görüştü.

  • İHA
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, liderlerin ve halklarının bayramlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'daki insani krize çözüm bulunması için ortak çaba sarf etmenin önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla, arife günü ve dün de İslam ülkelerinden çeşitli liderlerle telefon görüşmeleri yapmıştı.

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