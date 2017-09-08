Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bangladeş hükümeti, bir bölge tahsis ederse çadır kampları kurmayı planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesi açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bangladeş hükümeti, bir bölge tahsis ederse çadır kampları kurmayı planlıyoruz' dedi.
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