Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bangladeş hükümeti, bir bölge tahsis ederse çadır kampları kurmayı planlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesi açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bangladeş hükümeti, bir bölge tahsis ederse çadır kampları kurmayı planlıyoruz' dedi.