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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bangladeş hükümeti, bir bölge tahsis ederse çadır kampları kurmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesi açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bangladeş hükümeti, bir bölge tahsis ederse çadır kampları kurmayı planlıyoruz' dedi.

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