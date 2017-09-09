Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'da FETÖ'yü tasfiye edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Türk Dünyasının aksakalı, Cumhurbaşkanı sayın Nursultan Nazarbayev'in daveti üzerine buradayız. Resmi ziyaretimizi tamamlamış bulunuyoruz. Gerek Expo gerek İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle inanıyorum ki Astana çok hareketli günler geçiriyor. Şahsımıza ve heyetimize gösterilen misafirperverlikten dolayı özellikle kalbi şükranlarımı arzediyorum. Sayın Nazarbayev'in tarihi ziyaretinden 1 yıl sonra Kazakistan'da bulunmaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisine hain darbe girişiminden hemen sonra ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk Dünyası'nın aksakalı Nazarbayev Türk Milleti'nin gönlündeki müstensa yeri perçinlemiştir.

AKSAKALIN FETÖ MÜCADELESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

İnşallah sayın Nazarbayev'i önümüzdeki yıl ülkemizde ağırlayacağız. Kazakistan Orta Asya'da önem ve öncelik verdiğimiz ülke. Astana'nın inşası başta olmak üzere Kazakistan'da birçok proje Türk firmaları tarafından hayata geçirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanına firmalarımıza gösterdiği itina için teşekkür ediyorum. Firmalarımızın da bu güvene layık bir performans sergilediklerine inanıyorum. Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde çok ciddi bir badire atlattı. Fetullahçı terör örgütünün anayasal düzenimize kastettiği hain darbe girişimi milletimizin cansiperane duruşuyla engellendi. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu karanlık yapıyla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor. Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. Bu süreçte aksakalamızın verdiği desteğe teşekkür ediyorum.