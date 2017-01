Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keçiören Metrosu 15 Ocak'a kadar ücretsiz

Aşk mesajlarına konu olan ve Keçiörenlilerin hasretle bekledikleri Keçiören Metrosu, 14 yılın ardından tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı.

Açılışını yaptığımız Keçiören Metrosu hattının ülkemize, şehrimize, ilçemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin başkentimize kazandırılmasında emeği geçen sayın Başbakan, ondan sonraki Bakan arkadaşlarımız, teknokrat, bürokrat arkadaşlarımız, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyemiz, yüklenici firmalarımız, mimarından mühendisine, işçisine herkese teşekkür ediyorum. 1 milyar lira yatırım bedeli olan ve 9 bin 220 metre uzunluğa 9 istasyona sahip bu metroyla Keçiören'de yaşanan trafik sıkıntısının önemli ölçüde çözüme kavuşacağına inanıyorum. Yaklaşık 11 yıl Keçiören'de ikamet etmiş bir kardeşiniz olarak yaşadığınız sıkıntıları gayet yakından biliyorum. Sabrın sonu selamettir. Hem biraz geç hem de biraz güç olan bu projenin nihayet bitirilmiş olmasını en az sizler kadar sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Ben de tüm Keçiörenli kardeşlerimden, komşularımdan özellikle haklarını helal etmesini istiyorum.

KEÇİÖREN'İN HİKAYESİ BİR YÖNÜYLE TÜRKİYE'NİN HİKAYESİDİR

Esenboğa Havalimanı istikametine yapılacak banliyo hattının Kuyubaşı'na bağlanmasıyla Keçiören'in ulaşım sorunu tamamen ortadan kalkmış olacaktır. Keçiören'in hikayesi bir yönüyle de Ankara'nın ve Türkiye'nin hikayesidir. Solfasol Köyü Ankara'nın manevi mimarı ve muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin köyüdür. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminin yükünü, tartışmalarını, tereddütlerini, zaferlerini yaşayan Ankara sorumluluğun mükafaatını almıştır. Bu dönemde Keçiören bağları ve bahçeleri ile Ankara'nın en güzide mesire yerlerinden biridir.

KEÇİÖREN 15 TEMMUZ DİK DURUŞUNUN EN GÜZEL ÖRNEĞİDİR

Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl adeta küllerinden yeniden doğduğu bir dönem oldu. Bugün Keçiören hem modern konutlara sahip hem de geleneksel mahalle hayatının devam ettiği ender ilçelerimizden biridir. Ulaşım meselesinin çözümü konusunda çok önemli bir adım atılıyor. Artık Keçiören'de yaşamak çok daha ayrıcalıklı bir hal olacaktır. Keçiörenlilerin sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma örneği son dönemde sürekli tahrik edilmeye çalışan farklılıklarımızı çatıştırma çabalarına verilmiş en güzel cevaptır. 15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir.

KEÇİÖREN'DE KİMSE KİMSEYE TÜRK MÜ, KÜRT MÜ DİYE BAKMAZ

Biliyorum ki Keçiören'de kimse kimseye "Bu Türk mü, Kürt mü, Çerkez mi, Boşnak mı" diye bakmaz. Kimse kimseye "Bu sünni mi, bu Alevi mi?" diye bakmaz. Burada herkes insandır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, komşudur, dosttur, kardeştir. Biz her yerde her zaman tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet dediğimizde en gür cevabı evet Keçiören'den aldığımızı biliyoruz. Türkiye'yi ayakta tutan ruh işte budur. Bunun için her fırsatta kimi zaman etnik, kimi zaman da mezhep farklılıkları üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalıştılar. Denemedikleri yol kalmadı, ama başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle olamayacaklar. Kardeşliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar.

YAŞAM TARZINI TAHRİK ETMEK İSTEYENLER YİNE ORTADA KALDI

Parlamentodan bu çıktıktan sonra bana gelmesi halinde ben de bu idam kararını onaylarım dedim, kanaatimi biliyorsunuz. Çünkü benim bu konudaki inancım şudur; katili affetme yetkisi devletin değildir. Katili affetme yetkisi varsa katilin varislerinindir, kendi birinci derecede yakınlarıdır. Devlete yönelik işlenmiş suçlar varsa eyvallah, devletin affetme yetkisi var. Yıllardır Kürt vatandaşlarımızın hayatlarını çukurla, hendekle, bombayla zehir edenleri milletimiz çok iyi gördü, görüyor. Aynı şekilde Alevi deyip, bu meşrebe mensup vatandaşlarımızı istismar edenleri de çok iyi tefrik ediyor. En son olarak hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek isteyenler oldu. Bunu tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldı.

VARSA AYNI BEDELİ ÖDEMEYİ GÖZE ALAN İŞTE HODRİ MEYDAN

Bu milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale'ye açsınlar İstiklal Harbimize baksınlar. Daha da geriye gidip Malazgirt'ten başlayarak bin yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımıza baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan, buyursun gelsin hodri meydan diyoruz. Adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleri aracılığıyla bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Bizi DEAŞ'la mücadele etmiyor diye ahlâksızca itham edenlerin, bu örgütün karşısına çıkınca "daha ileri gitmeyin" demeleri boşa değil. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik, yolumuza devam ediyoruz.

HA DEAŞ, HA PKK, HA PYD, HA FETÖ HİÇBİR FARKLARI YOK

Bunların derdi bölgeyi DEAŞ'tan ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil. Tam tersi bölgenin kan ve ateş denizine dönüştürülmesi. Ha DEAŞ, ha PKK, ha DHKPC, ha FETÖ hiç birinin birbirlerinden farkı yok. Bizim için oradaki insanlar bin yıllık kaderdaşlığımız olan, akrabalarımız olan, soydaşlarımız olan kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir. Suriye'de ateş düşen her ev bizim evimizdir. Irak'ta sönen her ocak bizim ocağımızdır. Şayet biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak, oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu koruyamazsak kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını bulamayız. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'tedir. Hatay'da değil İdlib'de, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar, bunu böyle bilin.

METRO AYIN 15'İNE KADAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Avrupa'daki vatandaşlarımız rahat olmazsa burası da rahat olamaz. Hem sahada hem masada olarak kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar aramakta kararlıyız. Dışarıdaki kardeşlerimizi de düşünerek sizleri daha fazla üşütmek istemiyorum. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında, havanın daha güzel olduğu günlerde buralarda toplu açılış törenlerini yapmak suretiyle biraraya geliriz. Metromuzun fiyatı 2,5 lira olarak belirlendi. Ayın 15'ine kadar ücretsiz hizmet verecek. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.