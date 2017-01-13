Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'tan Türk askerinin çekilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BİZ KAÇAN TARAF RUMLAR OLACAK DEMİŞTİK VE ÖYLE DE OLDU Burada garantör ülkeler maalesef temsil noktasında istikrarlı bir yerde değil. Üç tane garantör ülke var: İngiltere, Türkiye, Yunanistan. Bu tür temsillerde malum İngiltere zaten sadece Başbakan'la katılıyor, Kraliçe müzakerelere katılmıyor. Fakat bizim bundan önceki İsviçre'deki müzakerelerde de o zaman Başbakanlığım dönemiydi, malum Yunanistan'ın Başbakanı müzakereye katılmış; fakat diplomatlar orada 4 gün 4 gece yoğun bir çalışma yapmışlardı. Bizler o zamanki BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın nezaretinde biraraya gelmiş, benim Davos'ta verdiğimiz sözü orada Yunanistan tarafı kaçmasına rağmen, biz sayın Annan'a söz verdik, kaçan taraf yine Rumlar olacak demiştik. Sayın Annan o zaman çok dik durdu ve dedi ki, ben burada geri adım atamam, söz verdim. İmzalayacağız dedi. İmzalar atıldı da fakat burada farklı bir süreç daha başladı. Neydi? Referandum süreci. O süreçte KKTC yüzde 75 ile Annan Planı'na evet dedi ama Güney Kıbrıs Rum Kesimi yüzde 65'le hayır dedi. Güney Kıbrıs'ı aldılar, KKTC'yi AB'ye almadılar. Böyle bir samimiyet dışı uygulama var. BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNÜLÜYORSA İKİ TARAF DA ASKERİNİ ÇEKMELİDİR

Şimdi KKTC yoğun bir çalışmanın içerisinde, samimiyet ortaya koyuyor. Ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan hala farklı beklentiler içerisindeler. Mesela garantiler, güvenlik. Biz bunları kendilerine açık söyledik, garanti ve güvenlik noktasında Türkiye'nin olmadığı garantörlüğü asla beklemeyin dedik. Güvenlikte de daha önce belirlendiği gibi burada eşit oranda, eşit derken daha önce onlar 950 orada asker bulunduracak, biz 650 bulunduracaktık. Aynen bu devam edecek. Oradan Türk askerinin çekilmesi diye bir şey olamaz. Böyle bir şey düşünülüyorsa her iki tarafın askerlerini tamamıyla çekmesi lazımdır dedik. Hala açık Maraş, kapalı Maraş, öbür tarafta Erenköy-Güzelyurt. Bu konuda ben kendilerine çok açık net söyledim, sayın Akıncı da söylediler. Eğer Maraş'ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız, bizim bir teklifimiz var. Erenköy ile Güzelyurt birleştirmek suretiyle burası KKTC yönetimine bırakılır aynı şekilde açık Maraş, kapalı Maraş Güney Kıbrıs Rum yönetimine bırakılır.

KARPAZ'IN BİR BÖLÜMÜ RUMLARA BIRAKILSIN DİYE BİR ŞEY OLAMAZ

Bunun dışında Karpaz'ın belli bir yeri bize bırakılsın diye bir şey söz konusu olamaz dedik. Sahil şeridinde şu kadar olsun, bu kadar olsun. Annan Planı'nın artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir. Bir dönem Kuzey Kıbrıs başkanlık yapacak, dört dönem Güney Kıbrıs yapacak böyle şey olamaz. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur, bunun dışında kimse bizden bir şey beklemesin diye yetkililerine söyledik. Sayın Ban ki Mon'a da söylemiştim. Şu anda Dışişleri Bakanımız ve KKTC Cumhurbaşkanımız hepsi bunları söylediler. Bu konuda temennim odur ki, anlaşma temin edilir, adımlar da atılır.