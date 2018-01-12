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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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