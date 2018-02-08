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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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