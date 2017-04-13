Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun darbecilerle yaptığı pazarlık ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

PAPA'NIN KARŞISINA GİDİP İP GİBİ DİZİLDİLER

Böyle bir tarihe sahip bir millet şüphesiz ki, geleceğe çok daha farklı yürüyor. Gezi olaylarını gördük, yaşadık değil mi? Ama tutturamadılar.Niye? Çünkü bu millet titredi! 15 Temmuz'u biliyorsunuz, yine tutturamadılar. Niye, çünkü bu millet bir başka titredi. Duvarlara ne yazdılar? Zulüm 1453'de başladılar. Açık konuşamayanlar da kem diyerek, küm diyerek milletimizin bu topraklarından duyduğu rahatsızlığı ifade ediyorlar. Güya eşitliğin, demokrasinin, insan haklarının zirvesi Avrupalı liderlerinin Vatikan'da ne yaptığını gördünüz değil mi? Sizin Vatikan'da ne işiniz var? Vatikan AB ülkesi mi? Sizin içinizde protestan, ateist de var. Ne işiniz var? Ha tek millet! Gidip ip gibi Papa'nın karşısına dizildiler.

AVRUPA'NIN MASKESİ DÜŞMÜŞ FAŞİST YÜZÜ GÖRÜNMÜŞTÜR

Gazetelerinde bu kardeşinize saldırıyorlar. Şakağıma silahı dayamışlar; Erdoğan'ı öldürün diyorlar. Siz kimsiniz? Biz kefenimizi giyerek çıktık. Mukadder olan ömür bizi gelip bulacak. Bizim derdimiz yok! Bizim tek derdimiz var; bu millete hizmet ve bu milleti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak. Bakıyorlar köprüler yapılmış. Yahu nasıl olur bu? Olur olur bal gibi olur! Daha neler olacak. İşte Ordu-Giresun, dünyadaki nadide deniz üzerinde yapılmış havalimanlarından bir tanesi. Şimdi Artvin'de yapıyoruz aynısını. Burası Türkiye. Bu ülkeyi tutamayacaklar. 2023 hedefi bir başka hedef. Bizim bakanlarımıza kapanan kapılar, dikkat edin Avrupa'da teröristlere sonuna kadar açıldı. Bizim bakanlarımızı polis zoruyla sınır dışına çıkaranlar, teröristleri polis korumasıyla gösteri yaptırdılar. Nerede? Almanya'da. Avrupa'nın yüzündeki makyaz dökülüyor.

TÜM HASTALIKLARIN HÜCUM ETTİĞİ TÜRKİYE'Yİ TERSİNE ÇEVİRDİK

Hani vücut zayıf düştüğünde nezle, grip ardı ardına gelir ya. İşte istikrarsızlıkta da aynı şey oluyor. Güven ve istikrarı biz tesis ettik. Tüm hastalıkların hücum ettiği Türkiye'yi biz tersine çevirdik. 1970'leri, 1990'ları daha dün gibi hatırlıyoruz. Bizi delikli kuruşa muhtaç ettiği günleri hatırlayın. Memurların maaşını ödeyemiyorlardı. Gaz, yağ karneyle aldık mı, kuyruklara girdik mi bu ülkede? Hastanelerde kuyruklarda olduk mu? İlaçların bir kısmını alıp bir kısmını alamadık mı? İşte onlar hayırcıydı, biz ise evetçi. Biz 14 yılda bunları yaptık. Artık eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, gıda tarım, enerjide yeni bir dönem başladı. 270 bin derslik yaptık eğitimde. 81 vilayetimizde 181 üniversite var. Giresun'a üniversiteyi kim kazandırdı?