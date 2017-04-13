Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun darbecilerle yaptığı pazarlık ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girensun'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi yeni görüntüler çıktı, Kılıçdaroğlu pazarlık yapıyor darbecilerle pazarlık! Bir de utanmadan bir radyo programında utanmadan 'Darbe olursa ilk tanklara ben çıkarım' diyor. Bir de diyor ki, 'Sayın Cumhurbaşkanı davet etseydi ben de gelirdim'. Ben millete çağrımı yaptım, sen de milletin ferdi değil misin?' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
PAPA'NIN KARŞISINA GİDİP İP GİBİ DİZİLDİLER
Böyle bir tarihe sahip bir millet şüphesiz ki, geleceğe çok daha farklı yürüyor. Gezi olaylarını gördük, yaşadık değil mi? Ama tutturamadılar.Niye? Çünkü bu millet titredi! 15 Temmuz'u biliyorsunuz, yine tutturamadılar. Niye, çünkü bu millet bir başka titredi. Duvarlara ne yazdılar? Zulüm 1453'de başladılar. Açık konuşamayanlar da kem diyerek, küm diyerek milletimizin bu topraklarından duyduğu rahatsızlığı ifade ediyorlar. Güya eşitliğin, demokrasinin, insan haklarının zirvesi Avrupalı liderlerinin Vatikan'da ne yaptığını gördünüz değil mi? Sizin Vatikan'da ne işiniz var? Vatikan AB ülkesi mi? Sizin içinizde protestan, ateist de var. Ne işiniz var? Ha tek millet! Gidip ip gibi Papa'nın karşısına dizildiler.
AVRUPA'NIN MASKESİ DÜŞMÜŞ FAŞİST YÜZÜ GÖRÜNMÜŞTÜR
Gazetelerinde bu kardeşinize saldırıyorlar. Şakağıma silahı dayamışlar; Erdoğan'ı öldürün diyorlar. Siz kimsiniz? Biz kefenimizi giyerek çıktık. Mukadder olan ömür bizi gelip bulacak. Bizim derdimiz yok! Bizim tek derdimiz var; bu millete hizmet ve bu milleti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak. Bakıyorlar köprüler yapılmış. Yahu nasıl olur bu? Olur olur bal gibi olur! Daha neler olacak. İşte Ordu-Giresun, dünyadaki nadide deniz üzerinde yapılmış havalimanlarından bir tanesi. Şimdi Artvin'de yapıyoruz aynısını. Burası Türkiye. Bu ülkeyi tutamayacaklar. 2023 hedefi bir başka hedef. Bizim bakanlarımıza kapanan kapılar, dikkat edin Avrupa'da teröristlere sonuna kadar açıldı. Bizim bakanlarımızı polis zoruyla sınır dışına çıkaranlar, teröristleri polis korumasıyla gösteri yaptırdılar. Nerede? Almanya'da. Avrupa'nın yüzündeki makyaz dökülüyor.
TÜM HASTALIKLARIN HÜCUM ETTİĞİ TÜRKİYE'Yİ TERSİNE ÇEVİRDİK
Hani vücut zayıf düştüğünde nezle, grip ardı ardına gelir ya. İşte istikrarsızlıkta da aynı şey oluyor. Güven ve istikrarı biz tesis ettik. Tüm hastalıkların hücum ettiği Türkiye'yi biz tersine çevirdik. 1970'leri, 1990'ları daha dün gibi hatırlıyoruz. Bizi delikli kuruşa muhtaç ettiği günleri hatırlayın. Memurların maaşını ödeyemiyorlardı. Gaz, yağ karneyle aldık mı, kuyruklara girdik mi bu ülkede? Hastanelerde kuyruklarda olduk mu? İlaçların bir kısmını alıp bir kısmını alamadık mı? İşte onlar hayırcıydı, biz ise evetçi. Biz 14 yılda bunları yaptık. Artık eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, gıda tarım, enerjide yeni bir dönem başladı. 270 bin derslik yaptık eğitimde. 81 vilayetimizde 181 üniversite var. Giresun'a üniversiteyi kim kazandırdı?
KILIÇDAROĞLU İDAMA DA HAYIR DERSE O ZAMAN MİLLETE GİDERİZ
Hayırcılar Kandil'dir. Hayırcılar İmralı'dır. Hayır'a kim talimat veriyor? Pensilvanya'dan FETÖ. Kasımpaşa Okmedyanı'nda 4 tane maskeli terörist kahvehaneyi basıyor, burada evetçilere yer yok diyor. Sen kimsin? Bunlar terörist. Polisimiz sağolsun bunların hepsini yakaladı. 16 Nisan aynı zamanda idamla ilgili kararın da verileceği bir gün. 16 Nisan'dan sonra bu yasa teklifi parlamentoya gelecek. Sayın Bahçeli, sayın Yıldırım evet diyor. Kılıçdaroğlu da bir ara sanki ağzından kaçırdı. Der veya demez, farketmez. Derse parlamentodan çıkar. Demediği takdirde aynen yine böyle millete gider, halkoylaması yaparız. Biz şehitlerimizin katillerini affedemeyiz.
7 HAZİRAN BURALARA KOLAY GELMEDİĞİMİZİN ÖRNEĞİDİR
Özellikle gençler sanıyor ki, Türkiye hep böyleydi, böyle gidecek. Gençler buralara öyle kolay gelmedik. Böyle olamayacağının en son örneği 7 Haziran seçimleri. Hiçbir parti gerekli çoğunluğu alamadığı için ne oldu? Hemen koalisyonlar falan, o da olmadı. Bunlar olmayınca Diyarbakır'da 53 kardeşimiz öldürüldü. Ölenler Kürt, öldürülenler de Kürt. Dedik ki bu böyle olmayacak ve erken seçime gittik. Millet bunu gördü ve sandıklarda tek başına iktidar yolu açıldı. Daha o gün, seçimlerin resmi sonuçları açıklanmadan Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya başladı o malum parti veya partiler. Milletimiz bunlara dersini verdi. Ama akıllanmıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda öyle yalanlar söylüyorlar ki, insanın aklı almıyor.
YENİ SİSTEMDE KOLTUKTA KONTROLLÜ OTURMA DEVRİ BİTİYOR
Defalarca seçimlerde istediği neticeyi elde edememesi halde hiçbir sözünü tutmayan bu zaatın miadı dolmuştur. 16 Nisan bu miadın tarihi. Yeni sistemde öyle sürekli seçim kaybedip de, koltukta kontrollü oturma devri bitti. Bir kaybettiniz mi 5 yıl gitti. 7 seçim kaybetti buna rağmen hala o koltukta oturuyor. Bunun adı kasetli genel başkan. Kasetle geldi, bu defa kasetle gidecek. Şimdi kaset de yok CD ile gidecek. En büyük reform ana muhalefet partisinde olacak. Yeni dönemde Türkiye için söyeyecek sözü olanlar, projeleri olanlar ayakta kalabileceklerdir.
YENİ YÖNETİM SİSTEMİNDE TÜRKİYE'Yİ 3 KAT DAHA BÜYÜTECEĞİZ
Önümüzde Pazar gününden sonra önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Son iki günde ben Giresun'u görüyorum. Muhteşemsin Giresun. Ama buna rağmen yine de işi sıkı tutmamız lazım. Aman işi hafife almak yok. Bu işler gevşemeye, gaflet göstermeye gelmez. Öyle bir kükremeliyiz ki tüm dünya bunu duymalı. Ülkemizi üç kat büyüttük hamdolsun. Şimdi yeni yönetim sistemiyle 2023'e kadar bir üç kat daha büyütmeyi hedefliyoruz. Sadece Giresun'a 13,5 katrilyon yatırım yaptık. Şöyle bir dönüyorum arkamı, sahil yolu. Samsun'dan Sarp'a yüzde 35'i yapılmıştı biz geldiğimizde. Biz bunu hamdolsun tamamladık. Ama yetmez, daha çok şeyler yapacağız. Nasıl ki, Ordu-Giresun Havalimanı'nı istediniz, biz de yaptık. Benim Giresunlu hemşehrilerime, Ordulu hemşehrilerime bu yakışır da onun için.
SABRİ BENİM GÖNÜLDAŞIM, DAVA ARKADAŞIM, YOLDAŞIM
Espiye ve Bulancak'a önümüzdeki yıl doğalgazı getiriyoruz. Böylece buralarda kardeşlerimiz de doğalgazlı hayatın konforundan istiade edebilecek. Giresun'da ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman ülkesine, milletine sahip çıkarak bu hizmetlerin hakkını verdi. Sadece son iki yılda Giresun'un asker ve polis olarak 10 şehidi var. Sabri 15 Temmuz gecesinin önemli bir gazisi. İlahiyat mezunu. Bu Sabri nevi şahsına münhasır. 6 yaşında bilgisayara başlamış. Şimdi zaten çocuklar bir cins. Cep telefonunu alıyorlar başlıyorlar oynamaya. Sabri aslında bilgisayar mezunu değil ama bilgisayarcıları solluyor. Yazılımcı. O gün bir tank geliyor Sabri tankın altına kendini atıyor. İkinci tank geliyor Sabri onun altına da kendini atıyor. Orada yara alıyor. Şu anda bazı yerlerinde yaraları var. Sabri benim şu anda gönüldaşım, dava arkadaşım, yoldaşım, işte Giresun böyle evlatlar yetiştiriyor. Onun için Sabriler bizim iftiharımızdır.
ŞEHİTLER TEPESİNİ KAHRAMANLAR BEKLİYOR
15 Temmuz gecesi İstanbul'da 2 Giresunlu kardeşimiz şehit oldu. Bu vesile için bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimiz, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz! Onlar diridirler ancak siz anlamazsınız! Bu bu kadar önemli bir şey. Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Şehitler tepesini boş bırakmayan tüm gazilerimizi, kahramanlarımızı, Sabrilerimizi bu noktada değerli kardeşlerim Rabbim onlara da şifalar versin şehitlerimizi rahmetle yadediyor, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
KANDİL, BÖLÜCÜBAŞI İMRALI VE PENSİLVANYA HAYIR DİYOR
Kandil hayır diyor. Bölücübaşı İmralı hayır diyor. Feto hayır diyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Sevgili peygamberimiz ne buyuruyor; kişi sevdikleriyle beraber. Herşey burada bitiyor zaten. Herkes buradan nasibini alsın. Ben de kardeşlerim şurada 16 Nisan'a iki gün kaldı. Bugüne kadar söylenenlerin hepsini bir kenara bırakın. Özellikle yaşı 35'in üzerindekilere soruyorum. Türkiye geçmişteki gibi siyasette krizler, kaoslar, kavgalar, döğüşler ülkesi mi olsun, yoksa 5 yılda bir seçimlerin yapıldığı, yürütmenin, yasamanın kendi işine baktığı istikrarlı bir ülke mi olsun? 16 Nisan'da tercihinizi bundan yana kullanacaksınız.
KILIÇDAROĞLU DARBECİLERLE PAZARLIK YAPTI VE KAÇTI
Kılıçdaroğlu havalimanından kaçtı. Ben 3,5'da indim havaalanına. Duyuruyu yapmıştım, geliyorum, herkes meydanlara demiştim. Kaldığımız yerden bana teklif yapmışlardı. Burada yakın adalar var. Benim hızlı yatım var sizi o adalara götüreyim. Kendisine teşekkür ettim ve dedim ki, o topraklarda esir olmaktansa kendi topraklarımda ölürüm. Helikopterle belli bir yere kadar söylemedik, daha sonra İstanbul dedik. İndik havalimanına. Gençler yanımıza geldi. "Kılıçdaroğlu VIP'ten gitti" Nereye dedik, bilmiyoruz dediler. Şimdi yeni görüntüler çıktı, Kılıçdaroğlu pazarlık yapıyor darbecilerle pazarlık! Bir de utanmadan bir radyo programında utanmadan "Darbe olursa ilk tanklara ben çıkarım" diyor. Bir de diyor ki, "Sayın Cumhurbaşkanı davet etseydi ben de gelirdim". Ben millete çağrımı yaptım, sen de milletin ferdi değil misin?
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.