Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız lider Ceenbekov’u Külliyede karşıladı

Resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde gelen Ceenbekov’u Külliye girişinde karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı.

Konuk Devlet Başkanı Ceenbekov, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Ceenbekov merdivenlerde Türkiye ve Kırgızistan bayrakları önünde poz verdi. Resmi karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga hazır bulundu.

2017 yılı Ekim ayında seçilen konuk Cumhurbaşkanı Ceenbekov, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapıyor.