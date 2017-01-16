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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e, ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Atambayev'i telefonla aradı.

ACT Havayolları'na ait kargo uçağının Kırgızistan'da evlerin üzerine düşmesi neticesinde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirttiği telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaya ilişkin de bilgi aldı.

Daça Suu köyündeki evlerde hasara da yol açan kazada hayatlarını kaybedenler için rahmet dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atambayev'e taziyelerini iletti.

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