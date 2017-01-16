Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Arslan: İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde TL kullanmaya başlandı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk Lirası kullanılmaya başlandığını açıkladı.