Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkkale'de, akşam yemeği yiyerek, vatandaşlarla sohbet etti

Yozgat'taki programlarının ardından karayoluyla Ankara'ya gitmek üzere hareket eden Erdoğan, Kırıkkale'ye gelişinde yol üzerindeki bir tesise uğrayarak yemek yedi.

Burada vatandaşlarla da sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz da eşlik etti.