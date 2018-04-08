Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızının evinin hesabını ver
“Çocuklarının evini nasıl aldığının hesabını veremeyip, yakasına yapışan bir gazeteye, bu evi üç kuruşa satmak zorunda kalan bir adama milletimiz ülke ekonomisini teslim etmez. Boş çuval gibi bıraktığınız anda yere yığılıyor, diyeceğim ama içi boş değil. Çuvalın içi cüruf dolu. Bu adama Türkiye emanet edilmez.”
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN, KILIÇDAROĞLU’NA ‘BUZ REZİDANS’ TEPKİSİ:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert çıktı.Kongre öncesi halka da seslenen Erdoğan’ın şu mesajları verdi…
- İHANET EDİYOR: Buradan tüm Aydınlılara sesleniyorum; sizin gönlünüzde yaşattığınız CHP ile şu anda muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP arasında hiçbir ilişki kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal’in CHP’si, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı’na öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye’nin ikinci kurtuluş savaşı olarak gördüğümüz mücadele sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür.
- ŞİRAZEYİ KAYBEDİYOR: Türkiye PKK’nın çukur eylemleriyle mücadele ederken, CHP olayı “Bölge halkının PKK ile iktidarın uygulamaları arasında sıkışması” olarak ifade edebilecek kadar alçalabiliyor, CHP’li milletvekilleri “devlete karşı hendek hendek direnmekten” söz edebilecek kadar şirazeyi kaybediyor.
- ALAKASI YOK: Bölücü örgütün Meclisteki temsilcisi olan siyasi partinin başındaki zata, “Birlikte iyi salladık” diyen CHP yöneticileri var. Devletin güvenlik görevlilerini ‘faşist’, PKK’lı teröristleri ‘mağdur eylemci’ olarak niteleyen bu CHP’nin Aydınlı kardeşlerimizin hayalindeki partiyle hiçbir ilgisi alakası olamaz.
- RAHATSIZ ETMİŞ: (Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek için sanatçılarla yapılan Hatay ziyareti) Bunun Türkiye ve dünyada sayısız örneği var. Sınırın sıfır noktasındaki Oğulpınar sınır karakolunda tarihi bir manzaraya şahit olduk. Askerlerimizle, sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP’nin başındaki zatı fevkalade rahatsız etmiş adeta zıvanadan çıkarmış.
- YANLIŞ SAFTA: ‘Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil, barışı savunur’ diyor. Sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Bu zihniyete göre sanatçılarımız, askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı.
- DİKENE SU VERDİLER: Bunlar (CHP) hayatları boyunca olduğu gibi bugün de sadece dikene su vermişlerdir, dikene su vermeye devam ediyorlar. FETÖ’sünden PKK’sına kadar terör örgütlerini savunmak adalet demek değildir. Ülkesine ve milletine hayırlı her işi baltalamak adalet değildir.
-ÇUKURUN KENDİSİ: Bu zat çukurun ta kendisidir. Bu zat sadece çukur da değil aynı zamanda kullanıldığı ifadelerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor.
- ZIRVALAR: Ömründe devletten aldığı maaş dışında kendi emeğiyle, kendi yeteneğiyle tek kuruş kazanmamış adama ana muhalefet partisini teslim ederseniz işte böyle zırvalar. Kılıçdaroğlu’nun SSK’ye genel müdür olduktan sonra kurumun ne hale geldiğini herkes biliyor.
- EVİ 3 KURUŞA SATTI: Çocuklarının evini nasıl aldığının hesabını veremeyip, yakasına yapışan bir gazeteye, bu evi üç kuruşa satmak zorunda kalan bir adama milletimiz ülke ekonomisini teslim etmez. Hep söylüyorum, iş bilenin, kılıç kuşananındır. Muhalefetteyken ‘Benim adım Kemal.’ diyerek boş lafla peynir gemisi yürütülebilir ama ülke yönetmek için bilgi, birikim, feraset, program, proje gerekir. Bunlarda bırakın ülkeyi yönetmek için gereken kabiliyetleri, eski siyasetçilerin en azından kulağa hoş gelen söz söyleme sanatı bile yok.
- BOŞ ÇUVAL GİBİ: Menderes’in, Demirel’in, Ecevit’in, Erbakan’ın, Türkeş’in siyasetlerindeki letafetleri düşündüğünüzde bu zatın içinde bulunduğu zillet daha iyi anlaşılabiliyor. Tıpkı boş çuval gibi bıraktığınız anda yere yığılıyor, diyeceğim ama içi boş da değil. Bu çuvalın içi cüruf dolu cüruf. Kin dolu, nefret dolu, hakaret dolu, ‘Zulüm 1453’te başladı.’ diyenlerin ihanetiyle dolu. Bu adama kimse Türkiye’yi emanet etmez.
OTOYOL MÜJDESİ
“Proje bedeli 3,5 katrilyon lira olan Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu’nun ihalesini haziran sonunda yapıyoruz. Böylece Ege ile Akdeniz’i birbirine otoyol ile bağlıyoruz.”
KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ
“Hiçbir zaman yılmadık, çekinmedik, üzerine üzerine gittik. Çünkü biz şuna inanıyorduk. Korkaklar zafer anıtı dikemez.”
KURTULUN BUNDAN
Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu 2010’dan bu yana girdiği bütün seçimleri kaybetti. Ama hakkını yememek lazım. Bu arada partisinin kongrelerinde hepsini de kazanmıştır. Başarısı burada zaten. Ben, CHP’ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum, bu kadar başarısız birisiyle nereye gideceksiniz? Kurtulun bundan. Kurtulun da Türkiye biraz şenlensin. Türkiye demokrasiyi görsün. İktidar var ama güçlü muhalefet yok.
AĞZINI ÇALKALA
Eğer yarın, öbür gün anamuhalefetin başındaki zat, Aydın’a gelirse kendisinden şehitlerimizin adını anmadan önce ağzını çalkalamasını isteyin. Çünkü bu zat terörle mücadele için hayatlarını ortaya koyan askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, güvenlik korucularımıza hakaret edenlerin yol arkadaşıdır, en büyük destekçisidir.
YOLCUDUR ABBAS
2019 Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatındaki son senesidir. 2019’daki üç seçimi de kaybedince artık feriştahı gelse kendisini o koltukta tutamaz. Hani bizde bir söz var ya, ‘Yolcudur Abbas bağlasan durmaz’ derler ya, bu zat da 2019’un en geç kasım ayında siyasi hayatını inşallah noktalayacak. Meşhur Osmanlı tokadıyla yedi düveli hizaya sokan bu millet, seni bir günde tarihin çöplüğüne gömüverir haberin olmaz.
CHP liderine çağrı: Savunma için mahkemeye gel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısındaki konuşmalar nedeniyle hukuken sadece tazminat davası açılabildiğini, suç duyurusunda bulunulamadığını belirtti. “Bu davalarda usulüne uygun olarak davet edilmesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu, avukatı marifetiyle hem mazeret vererek, hem de esasında hukuken dayanağı olmayan gerekçeler göstermek suretiyle bu ana kadar savunma vermekten sarfı nazar etti. Eğer gerçekten mahkemelere gidip gerçekleri anlatmak, savunma yapmak istiyorsa fırsat var. Duruşmalar da yakın. Bu mahkemelere gidip kendisini ifade edebilir. Biz Kılıçdaroğlu’nu talebi doğrultusunda mahkemelere gidip savunma yapmaya davet ediyoruz.”
Yolunu kesen geline bilezik hediye etti
Aydın’da düğünlerini yapan Saliha-Ferhat Özçelik çifti, AK Parti Aydın Kongresi için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için miting alanına gitti. Ancak güvenlik gerekçesiyle miting alanına alınmayan gelin ve damat Erdoğan’ı görmek için her yolu denedi. Ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine yaklaşık 3 saat Atatürk Bulvarı üzerinde Erdoğan’ın geçiş güzergahında gelinlik ve damatlıklarıyla bekleyen çift sonunda muradına erdi. Yoldan geçmekte olan Erdoğan, kendisini bekleyen Özçelik çiftini görünce makam arabasını durdurup çiftin yanına gitti ve gençlere mutluluklar dileyip geline altın bilezik hediye etti.
BAY KEMAL ÇILDIRDI
- 3991 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: (Kongre öncesi vatandaşlara hitap etti.) Birileri afra tafra yaptılar. Ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz Özgür Suriye Ordusu ile beraber oraya girdi ve evet o teröristleri derdest etti ve bu teröristler de oradan kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibariyle 3991 teröristi etkisiz hale getirdik.
- İZİN ALSINLAR BARİ: (Sanatçılarla sınır karakoluna ziyaret) Aman Yarabbim bay Kemal çıldırdı. ‘Sizin orada ne işiniz var?’ diyor. ‘Sizin onlarla beraber bulunmanızı ben anlamam.’ diyor. Hakaret üstüne hakaret. Bay Kemal ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari. Sen bizimle beraber Mehmetçiğini moralize etmeye çalışan o askerlerimize, onlarla beraber bütünleşmeye gelen sanatçılarımıza bu hakaret yetkisini nereden aldın?
- EL ELE YÜRÜDÜ: ‘Edep yahu’ derler, edep. Senin yapman gereken, acaba şu ana kadar bu cephelerden hangisine gidip askerimizle beraber oldun? Ben size söyleyeyim, o, teröristlerle beraber oldu. Onlarla beraber el ele yürüdü doğru, kol kola yürüdü doğru. O, ancak ondan anlar. Biz ise Mehmedimizle beraber oluruz.
- ÇILGIN: Dünyanın neresine gidersen git, Batı’ya git, Amerika’ya git, sanatçılar zaman zaman askerleriyle ordusuyla beraber olurlar, onları moralize ederler, onlara moral verirler. Bizimki çılgın, hayatında böyle bir şey yaşamamış.
- ZAVALLI: Bay Kemal er meydanına sen gelemezsin zaten. Er meydanına er olanlar gelir, er olanlar. Bu bir heyecandır, bu bir aşktır. Ama bu aşk bu Kemal’de yok. Bu zavallı, zavallı. Buna haddini sandıkta bildireceğinize ben inanıyorum.
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