Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızının evinin hesabını ver

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN, KILIÇDAROĞLU’NA ‘BUZ REZİDANS’ TEPKİSİ:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 6. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert çıktı.Kongre öncesi halka da seslenen Erdoğan’ın şu mesajları verdi…

- İHANET EDİYOR: Buradan tüm Aydınlılara sesleniyorum; sizin gönlünüzde yaşattığınız CHP ile şu anda muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP arasında hiçbir ilişki kalmamıştır. Gazi Mustafa Kemal’in CHP’si, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı’na öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye’nin ikinci kurtuluş savaşı olarak gördüğümüz mücadele sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür.

- ŞİRAZEYİ KAYBEDİYOR: Türkiye PKK’nın çukur eylemleriyle mücadele ederken, CHP olayı “Bölge halkının PKK ile iktidarın uygulamaları arasında sıkışması” olarak ifade edebilecek kadar alçalabiliyor, CHP’li milletvekilleri “devlete karşı hendek hendek direnmekten” söz edebilecek kadar şirazeyi kaybediyor.

- ALAKASI YOK: Bölücü örgütün Meclisteki temsilcisi olan siyasi partinin başındaki zata, “Birlikte iyi salladık” diyen CHP yöneticileri var. Devletin güvenlik görevlilerini ‘faşist’, PKK’lı teröristleri ‘mağdur eylemci’ olarak niteleyen bu CHP’nin Aydınlı kardeşlerimizin hayalindeki partiyle hiçbir ilgisi alakası olamaz.

- RAHATSIZ ETMİŞ: (Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek için sanatçılarla yapılan Hatay ziyareti) Bunun Türkiye ve dünyada sayısız örneği var. Sınırın sıfır noktasındaki Oğulpınar sınır karakolunda tarihi bir manzaraya şahit olduk. Askerlerimizle, sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP’nin başındaki zatı fevkalade rahatsız etmiş adeta zıvanadan çıkarmış.

- YANLIŞ SAFTA: ‘Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil, barışı savunur’ diyor. Sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Bu zihniyete göre sanatçılarımız, askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı.

- DİKENE SU VERDİLER: Bunlar (CHP) hayatları boyunca olduğu gibi bugün de sadece dikene su vermişlerdir, dikene su vermeye devam ediyorlar. FETÖ’sünden PKK’sına kadar terör örgütlerini savunmak adalet demek değildir. Ülkesine ve milletine hayırlı her işi baltalamak adalet değildir.

-ÇUKURUN KENDİSİ: Bu zat çukurun ta kendisidir. Bu zat sadece çukur da değil aynı zamanda kullanıldığı ifadelerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor.

- ZIRVALAR: Ömründe devletten aldığı maaş dışında kendi emeğiyle, kendi yeteneğiyle tek kuruş kazanmamış adama ana muhalefet partisini teslim ederseniz işte böyle zırvalar. Kılıçdaroğlu’nun SSK’ye genel müdür olduktan sonra kurumun ne hale geldiğini herkes biliyor.

- EVİ 3 KURUŞA SATTI: Çocuklarının evini nasıl aldığının hesabını veremeyip, yakasına yapışan bir gazeteye, bu evi üç kuruşa satmak zorunda kalan bir adama milletimiz ülke ekonomisini teslim etmez. Hep söylüyorum, iş bilenin, kılıç kuşananındır. Muhalefetteyken ‘Benim adım Kemal.’ diyerek boş lafla peynir gemisi yürütülebilir ama ülke yönetmek için bilgi, birikim, feraset, program, proje gerekir. Bunlarda bırakın ülkeyi yönetmek için gereken kabiliyetleri, eski siyasetçilerin en azından kulağa hoş gelen söz söyleme sanatı bile yok.

- BOŞ ÇUVAL GİBİ: Menderes’in, Demirel’in, Ecevit’in, Erbakan’ın, Türkeş’in siyasetlerindeki letafetleri düşündüğünüzde bu zatın içinde bulunduğu zillet daha iyi anlaşılabiliyor. Tıpkı boş çuval gibi bıraktığınız anda yere yığılıyor, diyeceğim ama içi boş da değil. Bu çuvalın içi cüruf dolu cüruf. Kin dolu, nefret dolu, hakaret dolu, ‘Zulüm 1453’te başladı.’ diyenlerin ihanetiyle dolu. Bu adama kimse Türkiye’yi emanet etmez.