Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de hazır bulundu. Saat 15.00 sıralarında başlayan görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
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