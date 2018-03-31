Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu muhteşem mübarek kubbenin altında garip asırlardan sonra konuşmak baya zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Heyecanlıyım, duygusalım, Bu muhteşem mübarek kubbenin altında garip asırlardan sonra konuşmak baya zor' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Türkiye uzun yıllar sanat, kültür ve tarih deyince sadece belli bir dönemi, belli bir kalıbı esas alan kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Bizans'tan çok Bizanscı, Batı'dan ziyade Batıcı ama her halükarda milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini de ne yazık ki bilememiştir."
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