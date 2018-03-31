Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu muhteşem mübarek kubbenin altında garip asırlardan sonra konuşmak baya zor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye uzun yıllar sanat, kültür ve tarih deyince sadece belli bir dönemi, belli bir kalıbı esas alan kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Bizans'tan çok Bizanscı, Batı'dan ziyade Batıcı ama her halükarda milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini de ne yazık ki bilememiştir."