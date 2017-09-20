Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geleceğini ve Suriye'ye görüşeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Küresel İş Forumu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pazartesi görüşeceğini ve Suriye'yi konuşacaklarını açıkladı.
Erdoğan, "Pazartesi günü Putin ile görüşeceğiz Perşembe günü de yemekte bir araya geleceğiz,Suriye ve S-400 konularını konuşacağız" ifadelerini kullandı.
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