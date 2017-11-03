Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin kişisel hırslarını AK Parti'nin üzerinde tutmaya hakkı yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Soma'da maden kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

2019 seçimlerinde hedeflerimize ulaşabilmemiz önümüzdeki aylardaki çalışmalarımıza bağlı.

"BU TEŞKILAT IÇINDEKI HIÇ KIMSE AK PARTI'NIN ÜZERINDE DEĞILDIR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, "Hiç kimsenin kendi kişisel ajandasını, kişisel kariyer planını, kişisel hırslarını AK Parti'nin üzerinde tutmaya hakkı yoktur. Teşkilatlarda ve belediyelerde başlattığımız değişim süreci, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımızı çok daha güçlü şekilde yerine getirme amacı taşıyor. Kimse bunu farklı yerlere çekmesin. Yoksa bizim ne teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarımıza, ne belediye başkanlarımıza vefasızlık göstermek gibi bir niyetimiz asla yoktur, olamaz." dedi.

Erdoğan, "Milletimizin beklentilerine cevap verebilmek, şer şebekeleriyle giderek sertleşen mücadeleye çok daha sıkı şekilde hazırlanabilmek için bu değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla görevlerini devreden arkadaşlarımıza teşekkür ederek, görevi devralan arkadaşlarımıza başarılar dileyerek, bu süreci devam ettireceğiz. Bu teşkilat içindeki hiç kimse AK Parti'nin üzerinde değildir, AK Parti de Türkiye'nin üzerinde değildir." diye konuştu.