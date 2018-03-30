Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Son il başkanları toplantımızdan bu yana Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Bolu, Sakarya, Diyarbakır, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon illerimize giderek kongrelerimize katıldık, vatandaşlarımızla buluşma fırsatı yakaladık. Şu ana kadar 43 il kongremize bizzat katıldım. Cumartesi günü İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kongrelerine pazar günü de Adana ve Hatay il kongrelerine katılacağım. Kongrelerimizin vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerde vatandaşlarımızın bize gösterdiği hüsnü kabul gerçekten memnuniyet vericidir. Buradaki anahtar kelime çok çalışmaktır. Partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kastediyorum. Her zaman söylediğim gibi biz AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk. Milletimize hizmet etmek için kurduk. AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet ne FETÖ ne PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir.
KOSOVA'DAKİ MİT OPERASYONU
Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini aldılar getirdiler ve emniyete teslim ettiler.
METAL YORGUNLUĞU KALMADI
Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlara ve onlarla birlikte yolumuza devam ettik hala da ediyoruz. Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık. Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz.
BAZI ARKADAŞLARIN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR BİZİ ÜZDÜ
Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamızı belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti. Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz. Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin Bu pskilolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu? Büyüme oranı milletimize moral verdi.
DÖVİZ KURUNU ÖCÜ GİBİ KULLANANLARA KÖTÜ HABER VEREYİM
Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir.Tutturmuşlar kur aşağı kur yukarı. Geçin bu işleri. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır. Afrin operasyonu, Gezi olayları, 17-25 gibi süreçleri geçirirken biz ne ortamalar yakaladık. Demek ki sizin ortaya koyduğunuz kurallar geçerli değil. Teori ayrı bir şeydir. Pratik ayrı. Eğer teori ve pratiği birlikte başaramıyorsan kusura bakma sen yoluna ben yoluma. bu iş başka bir şey. Döviz kurunu öcü gibi kullananarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 800
Bugün itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 800'ü buldu. Maalesef bazı trafik kazaları da var. Sürücülerin uykusuna dikkat etmesi lazım.Zeytin Dalı Harekatı'na devam ettiriyoruz. İdlib, Münbiç ve benzeri yerlerle ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. idlib'te 12 gözlem noktasında 7'si bizim kontrolümüzde. Diğerlerini de inşallah çok yakında faaliyet geçireceğiz.Böylece Doğu Guta, Rakka gibi yerlerde yaşanan facialarının benzerinin İdlib'te yaşanmasının önüne geçmek için adımlar atıyoruz.
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