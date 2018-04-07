Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Sanatçılarımıza hakaret etme hakkını kimden aldın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın 6. Olağan İl Kongresi'nde vatandaşlara seslendi. Konuşmasından satır başları;

Biz bu yola çıktığımızdan beri hiç bir gücün önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda secde de eğildik. Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirdik mi? Efeler Mehmetçikler gerekeni yaptı mı? Aynısını Afrin'de yaptık mı? Birileri afra tafra yaptılar ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik ve Mehmetçiklerimiz, ÖSO ile oraya girdi ve o teröristleri derdest etti. Bu teröristler kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibarıyla 3991 teröristi etkisiz hale getirdik.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT CEVAP

Hatay'da kongrem var. Sanatçılarla buluşuyoruz Reyhan'lıya geçiyoruz. Aman yarabbim bu ziyaret bay Kemal'i çıldırttı. Hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bay Kemal ofisi söyle de bari sanatçılarımız senden izin alsınlar. Sanatçılarla Hatay ziyaretimize hakaret yağdıran Bay Kemal, sen acaba ne zaman Mehmetçiğimizle birlikte oldu? Mehmetçiğimize moral vermeye gelen sanatçılarımıza hakaret etme hakkını kimden aldın. Edep Ya Hu derler. O teröristlere beraber. Onlarla kol kola yürüdü. Biz ise Mehmedimiz yanında oluruz. Davul zurna klarnet diyor sadece orada klarnet vardı. Orası bir er meydanıdır. Bay Kemal sen er meydanına gelemezsin. Er meydanına er olanlar gelir.

Buna haddini sandıkta bildireceğinize ben inanıyorum. Bilenler bilmeyenlere bunu anlatmalı. Biz ona bakmayacağız kendi işimize bakacağız.