Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Mazot maliyetlerinin yarısını ödeyeceğiz

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Çiftçiler Buluşması; Üreten Çiftçi, Büyüyen Anadolu, Gelişen Türkiye" isimli programındaki konuşmasını yapmak üzere kürsüye giderken Erdoğan'a, salondaki çiftçiler tarafından zeytin dalı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasına başlamadan önce zeytin dallarını kürsüye iliştirdi.

Konuşmasına, "Çiftçi kardeşlerimizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." diyerek başlayan Erdoğan, darbe girişimi gecesi bu gazi mekanın çevresinde 29 kişinin şehit, 36 kişinin gazi olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, birilerinin "Burası niye, ne için yapıldı?" dediklerini anımsatarak "İşte sizlerle beraber niçin yapıldığı ortada. Buralarla ilgili yargıya gittiklerini biliyorsunuz değil mi? Ama tabii gittiler, avuçlarını yaladılar çünkü yapılan yanlış bir şey yoktu. Her şey bu millet, vatan, ülke içindi. Dolayısıyla hak yerini buldu." dedi.

Ülkenin 81 vilayetinden gelerek Külliye'yi onurlandıran çiftçilere teşekkürlerini ileten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sözlerimin hemen başında sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinde çiftçilerimiz gerçekten takdir edilecek bir duruş sergilediler. Ak koyun ile kara koyunun belli olduğu o gece, çiftçilerimiz en ön safta FETÖ'cü hainlere karşı mücadele ettiler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanı ve bağımsızlığı uğruna kiminin bir yıllık hasadını, kiminin traktörünü, kiminin canını, kiminin de canından aziz bildiği evladını feda ettiğini söyledi.

- "Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi, diye soran..."

Bir dönem sırf kasketinden, kılık kıyafeti nedeniyle Kızılay'a alınmayanların, 15 Temmuz gecesi Kızılay Meydanı'nda demokrasi destanı yazdıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler fedakarlığınızla 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?' diye soran kibir abidelerine o gece büyük bir ders verdiniz. Sizler, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' sözünü o gece bir kez daha ete kemiğe büründürdünüz. Sizler, her karış toprağı mübarek şehit kanlarıyla sulanan bu aziz vatanın sahipsiz olmadığını dost düşman herkese ilan ettiniz. Sizler lafa gelince 'Tankın üzerine ilk ben çıkacağım' diyen ancak tankları görünce ilk kaçan, ilk sıvışan korkaklara da cesaret ne demektir onu öğrettiniz. Yürek sizde, kürek onlarda. Ben buradan bir kez daha 15 Temmuz gecesi canlarını, mallarını ve ciğer parelerini bağımsızlığımız için feda eden tüm çiftçi kardeşlerime şahsım ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi kalleş kurşunların hedefi olan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyerek, salondakilerden şehitler için Fatiha Suresi'ni okumalarını istedi.

- "Anadolu'da tutunmamızın sırrı işte buradadır"

Açıklanacak yeni teşviklerin, ülkedeki hayvan yetiştiriciliğine yeni bir soluk ve ivme kazandıracağına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zira günümüzde, şu gerçeği artık hepimiz net bir şekilde görebiliyoruz. Bir millet stratejik önemi yüksek alanlarda başarı sağlamadan, geleceğine ümitle bakamaz. Güçlü ülke, sadece ordusu, ekonomisi, diplomasisi güçlü olan ülke değildir. Güçlü ülke, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında da kendini ispatlamış ülkedir." dedi.

Erdoğan, bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse gıda güvenliğinin de aynı derecede ehemmiyetli olduğunu vurguladı.

Bir milletin özgürlüğü için ekonomik imkanları ne kadar elzemse tarım ve hayvancılığın da kendi kendine yeter olmasının o derece şart olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sofrasında tükettiği gıdayı dışarıdan alan, en temel ihtiyaçlarını ithal eden bir ülkenin 'bağımsızlık' iddiası havada kalmaya mahkumdur. Gerek kendi tarihimizde gerekse dünya tarihinde bunun sayısız örneğini görürüz. Nüfus, silah ve asker bakımından güçlü olduğu halde, gıda kaynakları yeterli olmadığı için yer yüzünden silinen toplumlar, devletler olduğunu biliyoruz.

Bunun için Türk milletinin tarih boyunca iki ana mesleğe çok büyük önem verdiğine şahit oluyoruz. Bunlardan ilki askerlikse, diğeri de rençperliktir, tarım ve hayvancılıktır. Biz bu iki özelliğini daima korumuş, muhafaza etmiş bir milletiz. Biz Aşık Veysel'in ifadesiyle 'Benim sadık yarim kara topraktır.' diyen, toprağa sevdalı, toprağa gönülden bağlı bir milletiz. Onun için dikkat edin, toprak bizde anadır, toprak ana. Kaldı ki biz topraktan geldik, tekrar toprağa gideceğiz. Bin yıldır onca saldırıya, ihanete rağmen Anadolu'da tutunmamızın sırrı işte buradadır, bu sevdadır."

Erdoğan, "Tarih boyunca sömürgeciler, bizi vatan kıldığımız bu topraklardan söküp atamamışsa bunda askerlik yanında tarım alanındaki gücümüzün, zenginliğimizin de çok büyük payı vardır." değerlendirmesini yaptı.

En güçlü olunan dönemlerde dahi toprağın ihmal edilmediğini kaydeden Erdoğan, "Toprakla bağımızın kopmasına izin vermedik. Coğrafi olarak sınırlarımızı genişletirken, tarım konusunda da tımar sistemi gibi yenilikleri, yeni yöntemleri uygulamaya koyduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Bunun için güçlü Türkiye'nin yolunun, güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamak zorundayız." dedi.

Erdoğan, salonda bulunan çiftçilere, şöyle seslendi:

"Sizler, ekmeğinizi topraktan çıkarıyorsunuz. Sizler, her bahar ilahi bir müjdeye, bir mucizeye şahitlik ediyorsunuz. Sizler toprağa atılan ölü tohumun filizlenmesindeki o ilahi hikmeti bizzat görüyor, toprağın bereketi ile ailelerinizi geçindiriyor, ülkemizi doyuruyorsunuz. Gönül dostları ne güzel söylemiş; (Gökte uçan huma kuşu ne bilir dalın kıymatın, kargayı kondurman dala ne bilir gülün kıymatın, çift sürüp ekin ekmeyen, meydana sofra dökmeyen, arının kahrını çekmeyen ne bilir balın kıymatın.)"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toprağın kahrını çekmeyenlerin onun kıymetini bilemeyeceğini, toprakla hemhal olmayan, vakit geçirmeyen ve yaşamayan insanın toprağı anlamasının da mümkün olmadığını vurguladı.

- "Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri"

Erdoğan, "Bakıyorsunuz, hayatında köye gitmemiş, çiftçi kardeşlerimizin o nasırlı ellerinden tutmamış, yer sofrasına bağdaş kurup tandır ekmeğinin ucundan bölmemiş kişiler tarımla ilgili ahkam kesiyor. Hadi canım sen de... Kimi grup kürsülerinde, kimi televizyon ekranlarında sabah akşam hükümetimizin tarım politikalarını eleştiriyor. Atalar, 'cahil cesur olur' derler. Namık Kemal de 'zihni fukara olanın aklı ukala olur' der. İşte bunlar da tarım konusundaki cehaletlerini, bilgisizliklerini ukalalıklarıyla yüzsüzlükleriyle örtmeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan birinin tarım ve hayvancılık olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bunun en yakın şahidi de sizlersiniz, çiftçilerimiz... Bu ülkenin son 15 senede tarım ve hayvancılıkta nasıl mesafe kat ettiğini en iyi sizler biliyorsunuz." diye konuştu.

"Ben özellikle grup kürsüsünde ahkam kesen, şecaat arz ederken sirkatin söyleyen, her konuşmasında tarım ve hayvancılık konusundaki cehaletini ifşa eden ana muhalefetin başındaki zata bunları şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 15 yılda, nasıl ekonomide, ulaşımda, sağlık ve eğitimde ülkemizde çağ atlatmışsak hamdolsun tarım, hayvancılık ve gıda alanında da Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıdık. Tarım, Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde görmediği ilgiye, alakaya ve desteğe bizim zamanımızda kavuştu. Tarım politikalarımızı, günübirlik veya popülist yaklaşımlarla değil, planlı, programlı, kısa, orta, uzun vadeli hedefleri olan kapsamlı projelerle belirledik. Çiftçilerimizi, tarım politikalarımızın merkezine koyarak onlara hakettikleri değeri verdik. Üreticilerimize son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Bu 103 katrilyon demek. Ey ana muhalefetin başı, sen böyle bir rakamla hiç tanıştın mı ya? 2002'de göreve geldiğimizde 1,8 milyar lira olan yıllık tarımsal destek rakamını 2012'de 13 milyar liraya çıkardık. O da eski rakamla 13 katrilyon."

- Çiftçilere mazot desteği müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini başlattıklarına dikkati çekerek, "Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız. Hayırlı olsun. Rabbim inşallah bununla birlikte bereketini de versin." ifadesini kullandı.

Gübre desteğini 2005 yılında ilk kez doğrudan çiftçilere kendilerinin verdiğini, 2002'de sadece 4 ürüne verilen prim desteğini 21 ürüne çıkardıklarını, bu kapsamda 2013-2017 döneminde toplam 30 milyar lira prim desteği verdiklerini belirten Erdoğan, ayrıca üreticilerin uygun koşullarda finansmana ulaşmasını sağlayarak çiftçilerin omuzlarındaki faiz yükünü hafiflettiklerini söyledi.

Çiftçilerin 2002'de çiftçilerin Ziraat Bankasından yüzde 59, Tarım Kredi Kooperatiflerinden yüzde 69 faiz oranı ile kredi kullandıklarını hatırlatan Erdoğan, göreve geldiklerinde bu faiz oranlarını zaman içinde konulara göre sıfır ile yüzde 8,25 oranına kadar düşürdüklerini bildirdi.

Böylece Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi miktarında çok büyük artış sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, 2005 yılındaki Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile tarım topraklarının amaç dışı kullanımını engellemek suretiyle çok daha farklı bir adımı attıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında yapılan yasal düzenleme ile ülkenin on yıllardır kanayan yaralarından biri olan verimli arazilerin miras yoluyla bölünmesine son verdiklerini, ayrıca arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yıllar içinde parçalanmış, küçülmüş, verimi düşmüş tarım arazilerini tekrar üretime kazandırmak için adımlar attıklarını, Toplulaştırma Yasası'nı çıkardıklarını bildirdi.

Kendilerinden önceki 41 yılda 450 bin hektar arazide toplulaştırma yapıldığına değinen Erdoğan, son 15 yılda bu rakamı 13,5 kat artışla 6,1 milyon hektara çıkardıklarını belirtti.

Erdoğan, "2023 yılına kadar 14,3 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamlamayı, 8,5 milyon hektarlık alanın tamamını da modern sulama teknikleri ile suya kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Toplam alanı 834 bin hektar olan 59 büyük ovanın daha koruma altına alınacağını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böylece koruma altına alınan ova alanını 7 milyon hektara çıkartıyoruz. Milli Tarım Projesi kapsamında havza bazlı destekleme modeline geçtik. Belirlenen 941 havzada destekler bu modele göre verilmeye başlandı. 453 bin dekar alanda mera ıslahı yapıldı. Üretimde verimliliği ve kaliteyi doğrudan etkileyen sertifikalı tohum ve fidancılık ilk kez 2005 yılında destek kapsamına alındı. Son 10 yılda bu alana 1 milyar liranın üzerinde destek sağlandı. Araştırma geliştirme ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla tohumluk üretimimizi yıllık 145 bin tondan 958 bin tona çıkarttık. Türkiye'yi tohum ihraç eden bir ülke konumuna getirdik. Tohumluk ihracatımız 17 milyon dolardan 153 milyon dolara çıktı. Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa birincisi oldu. 2002 yılında 3,7 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız 2017 yılında 17 milyar dolara çıktı. Türkiye tarımda net ihracatçı bir ülke konumuna geldi ama bunu ana muhalefetin başı bilmiyor. Hangi ülkede yaşadığının farkında değil."

- "Yetiştiricimizi sosyal güvence kapsamına alıyoruz"

Tarım alanında elde edilen başarılarla yetinmediklerini, daha ilerisini hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Rekabetin en yoğun olduğu sektörlerin başında tarım geliyor. Ülkemizin ve değerli çiftçilerimizin başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıması gerekiyor. Bizler devlet olarak daima sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, bugün açıklayacakları destek projesiyle tarım ve hayvancılık alanında yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Ülkemizde hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık koyun ve sığır sayısını arttırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlamak üzere inşallah bugün bir adım atıyoruz. Bu projeyle talep eden Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankasından kredi kullandırarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin bakım hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor, doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Bunlara evlatlarınız gibi bakacaksınız, ona göre de bunları yetiştireceksiniz. Yetiştiriciye verilen avansları da üreticilerden alınacak kuzuların bedellerinden mahsup edeceğiz. Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere ise Ziraat Bankası kanalıyla yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla damızlık düve veriyor, bu düvelerin, koyunlarda olduğu gibi veterinerlik, aşı ve küpe hizmetlerini bedelsiz karşılıyoruz. Ayrıca, TARSİM sigortasının yetiştiriciye düşen kısmını devletin ödemesini sağlıyor, yetiştiricimizi sosyal güvence kapsamına alıyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk 2 yılı geri ödemesiz -bak bu kıyağı da unutmayın- 7 yılda bankaya ödüyor. Böylece hem başlangıçta imkan sağlayıp, hem de üretime alım garantisi vererek hayvancılıkta hep yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz."

- "Daha güçlü bir tarım sektörü için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz"

Diğer taraftan her köyü bir işletme mantığıyla ele alıp bitki üretimine de farklı bir vizyon kazandıracaklarını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üreticilerimizin girdi teminlerini kolaylaştırıyor, elde ettikleri ürünlere yine alım garantisi veriyoruz. Böylece inşallah Bakanlık ve çiftçinin üretimin her aşamasında birlikte hareket ettiği, koordineli çalıştığı bir sistemi hayata geçiriyoruz. Girdi teminiyle çiftçilerimizin ekim sezonu öncesindeki finans problemini çözüyor, aracılara olan bağımlılığı azaltıyoruz. Ayrıca bizim en önemli geleneklerimizden olan imece sistemini, yani çiftçilerin kendi aralarında birlikte çalışma kültürünü geliştireceğiz. Tüm bu yeni hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, son 15 yıldır olduğu gibi ilerleyen süreçte de çiftçilerin yanında olup onları tüm güçleriyle desteklemeye devam edeceklerini belirterek çiftçilere hitaben şunları kaydetti:

"Biz sizlere güveniyoruz. Biz toprağına gözü gibi bakan, gerektiğinde vatanı için varını yoğunu ortaya koyan siz çiftçi kardeşlerimize inanıyoruz. Biz el ele verdiğimiz zaman evelallah üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir yükün, hiçbir sorunun olmadığının bilincindeyiz. Daha güçlü bir tarım sektörü ve daha güçlü bir Türkiye için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte ülkemizi 2023 hedefleriyle 2053 ve 2071 vizyonlarına kavuşturacak hamleleri gerçekleştireceğiz."

- Notlar

Programa Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra 81 ilden çiftçiler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında çiftçilerle fotoğraf çektirdi.