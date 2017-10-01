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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spora ve özellikle bisiklet sporuna verdiğimiz desteği devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Spora ve özellikle bisiklet sporuna verdiğimiz desteği devam ettireceğiz' dedi.

  • DHA
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun basın tanıtımı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtım törenindeki konuşmasında, "Spora ve özellikle bisiklet sporuna verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Şehirlerimize yaygınlaştırmak, şehirlerimizde belediyelerimizle birlikte özellikle bisiklet yollarının yapımı ve çoğaltılmasıyla gençliğin bunları sahiplenmesini sağlamamız, önemli adımlarımızdandır" dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 53'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tanıtım törenine katıldı. Bu yıl 10-15 Ekim tarihlerinde Alanya'dan başlayıp, İstanbul'da tamamlanacak turun basın tanıtımında konuşan Erdoğan, sporun, bireylerin sağlıklı hayat sürmelerine yaptığı katkının yanında ülke tanıtımlarında da ciddi rol üstlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle ki bugün bazı sporlar, belli ülkelerle anılır hale geldi. Ülkemizin de son 15 yılda yapılan yatırımlar neticesinde farklı spor dallarında ciddi başarılar elde ettiği malumunuzdur. Daha önce varlık gösteremediğimiz kategorilerde bile sporcularımız, madalya kazanmaya ve derece yapmaya başladılar. Elbette henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha kat etmemiz gereken önemli bir mesafe olduğunun farkındayız; ama devlet olarak alt yapı imkanlarından sporcuların desteklenmesine, uluslararası organizasyonlardan tanıtıma kadar hemen her alanda sporun gelişmesi ve yaygınlaşması için gayret sarf ediyoruz. Spora ve özellikle bisiklet sporuna verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Şehirlerimize yaygınlaştırmak, şehirlerimizde belediyelerimizle birlikte özellikle bisiklet yollarının yapımı ve çoğaltılmasıyla gençliğin bunları sahiplenmesini sağlamamız, önemli adımlarımızdandır." diye konuştu. 
 

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