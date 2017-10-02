Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulu üyelerini kabul etti

<p> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulu üyelerini kabul etti.</p> <p> Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.</p>
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