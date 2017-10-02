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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

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