Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdukları orduyu bir haftaya kalmaz darmadağın ederiz

Erdoğan, Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Türkiye olarak, bölge politikalarını her şeye rağmen ABD ile yürütmek istediklerini söyledi.

Ancak bunun tek tarafın isteğiyle olmayacağına işaret eden Erdoğan, "Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah'ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz. Öyle veya böyle, biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız." diye konuştu.

- "Bu milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz"

Güneydoğu'da, Doğu'da olduğu gibi buralarda da çukurları kapatacaklarının altını çizen Erdoğan, "Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar, dönüp kendilerine bir baksınlar. Çünkü biz bu ülkenin tek bir çakıl taşını, bu milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz. FETÖ ile içeriden fethedemedikleri Türkiye'yi bu şekilde kuşatarak teslim alacaklarını sananlar varsa daha çok beklerler. Bu ülkede nasıl Fethi Sekinler, nasıl Ömer Halisdemirler bitmezse Alparslanlar, Ertuğrullar, Fatihler, Yavuzlar, Gaziler de bitmeyecektir. Bunu bilsinler." ifadesini kullandı.

Türk milleti için bölgede ve dünyadaki tüm insanlar için gerçekten çok güzel, hakkaniyetli ve kapsamlı hayalleri olduğunu anlatan Erdoğan, bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi