Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut zaferi hikayesinde gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut Zaferi’nin konu edildiği “Kut-ül Amare” dizisinin tanıtımı ve ilk gösterimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut zaferi hikayesinin anlatıldığı sırada gözyaşlarını tutamadı.
I. Dünya Savaşı’nın temel muharebelerinden biri olarak bilinen Kut Muharebesi’ni konu alan “Kut’ül Amare” dizisinin tanıtımı ve ilk gösterimi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Basına kapalı düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık duygusal anlar yaşadı.
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