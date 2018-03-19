Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Irak'taki terör kamplarını da gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alırız

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde, Zeytin Dalı Harekatı ile hedeflenenin terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Terör koridorunu büyük boyutta halletmiş vaziyette olduklarını bildiren Erdoğan, "Çünkü bu teröristlerin hedefi aslında doğudan Akdeniz'e bir koridor açmak. Biz şimdi ondan böylece kurtulmuş oluyoruz. Böylece de çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hem kuklalarla hem de kuklacılarla olan mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sivri sinekleri imha ederken, bataklığın kurutulmasını da ihmal etmiyoruz. Bunun için terörle mücadelemizde konsept değişikliğine gitmiş olduk. Terör örgütleriyle mücadele alanımızı bunların eğitildiği, donatıldığı, kök salmaları için sürekli desteklendiği yerlere doğru genişlettik. Tabii bu arada sınırlarımız içerisinde de teröristleri boş bırakamazdık. Onları da tamamen imha etmeyi sürdürüyoruz. Suriye'deki operasyonlarımızın başarısı sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışan terör koridorunun önünü kesmeye yönelikti. Onun için de hem ulusal hukuk, hem de uluslararası hukuk gözetilerek bu adımlar atıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğümüz Afrin'de bütün bu amaçlar gözetilerek varız. Dün Afrin şehir merkezini kontrol altına alarak Zeytin Dalı Harekatı'nın en önemli aşamasını geride bıraktık. Ardından şimdi Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz. Aynı şekilde Kuzey Irak'taki terör kamplarını da gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak, zira Merkezi Yönetime söyledik, dedik ki, bakın burada ikinci bir Kandil ihdas ediliyor. Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz."

Irak merkezi hükümetine de seslenen Erdoğan, "Eğer dostsak, eğer kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Sizden önceki Irak merkezi yönetimlerine de biz bunları söyledik. Eğer burada PKK'yı temizlemiyorsanız, bize bırakın, buradaki PKK'yı da biz temizleyelim. Dediler ki, 'Biz sıkıntıya düştüğümüzde size durumu bildireceğiz.' O gün bugün hala bildirecekler. Sayın Başbakanımız görüşüyor, biz görüşüyoruz henüz bir netice yok ama bu iş çok daha uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur." diye konuştu.

- "Teröristlere kulak verenlerin nasırlaşmış kalpleri bizi yolumuzdan döndüremeyecek"

Dünyanın dört bir yanından gelip burunlarının dibinde binbir tezgah kuranlara gıkını çıkarmayanların, Türkiye'nin terörle mücadelesi karşısındaki vaveylalarının kendilerini hiç ilgilendirmediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Afrin'deki operasyonumuz, ikinci ayına girmek üzere olduğu şu günlerde, kıyıda köşede kalmış belli bölgeler haricinde hamdolsun hedefine ulaşmıştır. Fakat önemli olan ne biliyor musunuz? Ben Musul'un şöyle son fotoğraflarına bakıyorum, video kayıtlarını izliyorum, Rakka'nın video kayıtlarını izliyorum ve bütün bunlarla beraber Irak'ın neredeyse ta güney bölgelerine kadar oraların bütün video kayıtlarını izliyorum, bir de bizim şu andaki Afrin'deki video kayıtları izliyorum. Elhamdülillah neredeyse binalarda hiç tahribat yok gibi. Şimdi Afrin halkı rahatlıkla gelip binalarına yerleşebilecek ama oralarda kim bilir daha ne kadar yatırım yapılacak da oralar ayağa kalkacak. Niye, bu millet böyle bir millet. Biz böyleyiz. Biz yıkmaya, yakmaya değil, ihya etmeye geliyoruz, farkımız bu. Bizim görevimiz inşa ve ihya. Terör örgütü mensuplarının bir kısmı ise burada ne oldu biliyor musunuz? Kuyruklarını kıstırıp kaçmaya başladılar. Kalanları, sivilleri kendilerine kalkan yapmaya kalktılar. Alçakça bir yöntemle akıbetlerinden kurtulmaya çalıştılar ama fayda etmedi. Biz bu oyunu 2015 yılındaki çukur eylemlerinde de ülkemizde görmüştük hatırlayın. Sonuç ne oldu? Hepsini de açtıkları çukurlara gömdük. Şimdi Afrin'de de aynısı gerçekleşti. Asla kazanamayacakları bir savaşı sırf propaganda malzemesi olsun diye elli yüz sivilin öldürülmesi taktiğine indirenler de onlara destek verenler de alçaktır, ahlaksızdır, insanlıktan nasibini almamıştır. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami titizlikle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Teröristlerin oyunlarını görüntüleriyle, bilgileriyle, şahitleriyle birer birer ortaya döktüğümüz halde hala onlara kulak verenlerin nasırlaşmış kalpleri, körelmiş gözleri, lal olmuş dilleri bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Çünkü biz bu hassasiyeti birileri öyle istediği veya öyle beklediği için değil, doğrusunun bu olduğuna inandığımız için gösteriyoruz."

- "Kimse bu kahramanları DEAŞ'ın çapulcularıyla, PYD'nin korkak tavuklarıyla karıştırmasın"

Suriye ve Irak'taki Araplar, Kürtler ve Türkmenler için "öz kardeşlerimiz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Onların zarar göreceği hiçbir işe kalkışmamız, böyle bir yola tevessül etmemiz asla düşünülemez. Biz Afrin'deki ve diğer bölgelerdeki mücadeleyi sadece kendi güvenliğimiz için değil, aynı zamanda oralarda yaşayan Arap, Kürt, Türkmen velhasıl kardeşlerimizin huzuru, geleceği, hakları için de yürütüyoruz. Suriye topraklarındaki varlığımızın tek amacı, bu kardeşlerimizi terör örgütlerinin tasallutundan kurtararak, haklarına, özgürlüklerine kavuşturmak, onlara aydınlık bir gelecek sağlamaktır." dedi.

Erdoğan, Afrin'de fedakarca görev yapmalarından ötürü Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, polisleri, jandarmayı, güvenlik korucularını ve Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını tebrik ederek, şunları söyledi:

"Milli İstihbarat Teşkilatımızla ve Mehmetçiklerimizle birlikte çalışan Özgür Suriye Ordusu mensupları ki bunlar ölümü korkuttular. Ölümün üzerine gittiler. Ülkelerinin ve kardeşlerinin kurtuluşu için gerçekten çok büyük kahramanlık gösterdiler, gerçekten tarihi bir mücadele verdiler. Kimse bu kahramanları DEAŞ'ın çapulcularıyla, PYD'nin korkak tavuklarıyla karıştırmasın. Bunların her biri maşallah birer aslan yavrusu gibi sahada kükrediler ve neticeye ulaştılar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun."

Kura çekimi yapacak hakim ve savcılara görev yerlerinde başarılar dileyen Erdoğan, "İnanıyorum ki hakim ve savcılar olarak görev yapacaksınız ama ben de Cumhurbaşkanınız olarak her zaman sizin yanınızda, sizlere her türlü devlet imkanlarını sağlamada, destek vermeye hazır olan bir görevliniz ve hadiminiz olarak bulunacağım. Çünkü bu sütunun ayakta durması lazım. Eğer bu sütun ayakta durmazsa bu devlet, bu millet ayakta duramaz. Onun için 'Adalet mülkün esasıdır.' demişler." ifadelerini kullandı.