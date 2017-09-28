Irak’ta mutabakat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Liderler Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda dünyaya net mesaj verdi. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

- MEŞRUİYETİ YOK: Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları da mütalaa ettik. Gerek Irak›ın, gerekse Suriye›nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Son dönemde malesef bölgemiz çok daha kırılgan hale geliyor. Referandumun Irak Anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Maalesef bölgesel yönetim, tüm dostça ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur.

- ÖNÜNE GEÇMELİYİZ: Mevcut tablo karşısında ülkemizin bazı önlemleri hayata geçireceği hususunda da bunu zaten dünya kamuoyuyla paylaşmış durumdayız. Referandum sonrası hassas dönemde özellikle Irak bölgesel yönetiminin daha vahim hatalar yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Uluslararası toplumun Irak’ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana tavır alması büyük önem arz ediyor.

- SURİYE GÖRÜŞÜLDÜ: İdlib çatışmasızlık bölgesine işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızın seyrini, bundan sonraki süreçte de ilgili arkadaşlarımızın bu işi çok daha yoğun bir şekilde sürdürmelerini karara bağladık. Türkiye ve Rusya olarak Suriye ihtilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın iş birliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

- VERİMLİ GEÇTİ: Putin ile görüşmenin her açıdan verimli geçtiğine inandığını söyleyen Erdoğan, “Bundan sonraki süreci de yine ilgili arkadaşlarımız ve bizler daha sık gerek telefon diplomasisi, gerek özel temsilcilerimiz vasıtasıyla sürdürmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

-BEŞİNCİ GÖRÜŞME: Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik.Değerli dostum Putin ile yıl içerisinde 5’inci kez bir araya geldik. Bunlar tabii Türkiye-Rusya Federasyonu arasında bugüne kadar olmamış maalesef durumlardı. Şimdi ise çok daha iyi konuma geldi. Bunu çok daha geliştirerek devam ettireceğiz. Bu kararlılık her iki tarafta da var.

- HEDEF 100 MİLYAR: İki ülke arasındaki ticaret hacminde yılın ilk 7 ayında yakalanan yüzde 22 oranındaki artıştan memnunuz. Bu yıl Rus turist sayısında da çok ciddi bir artış oldu. Tüm ekonomik rakamları daha da yükseltebileceğimiz konusunda hemfikiriz. Daha önce bildiğiniz gibi 100 milyar dolar gibi bir hedef kendimize belirlemiştik, temennim odur ki bu hedefe ulaşacağız.

- TELAFİ EDECEĞİZ: İkili ilişkilerde önemli bir yere sahip alanlardan biri de enerji. Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali projeleri şu an devam ediyor. Bunların süratle hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Bugünkü görüşmemizde bazı aksamaların olduğunu gördük, bunları da süratle telafi edeceğiz.

AKKUYU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı ve Akkuyu Nükleer Santrali projelerini de değerlendirdiklerini söyleyen Putin, “Hattın deniz kısmına start verdik. Akkuyu Santrali’nin ilk ünitesini daha kısa süre içinde inşa edip devreye sokmak için çalışma yapıyoruz” dedi.

DOSTUM ERDOĞAN SAYESİNDE BAŞARDIK

Putin ise hem Irak’ın bütünlüğü konusunda mesaj verdi hem de Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinde Erdoğan’ın etkisine dikkat çekti:

- ÇOK ZOR OLDU: Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin yerine getirilmesi garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran bakımından zor oldu. Ancak bütün zorluklara rağmen önemli bir başarıya imza attık. Bu başarı özellikle dostum Sayın Erdoğan’ın girişimleri ve iradesi sayesinde mümkün oldu

-IKBY’DEKİ REFERANDUM: Görüşmede bu konuyu da ele aldık. Ülkemin ilkesel tutumunun Dışişleri Bakanlığımız tarafından daha önce açıklandı.

- TURİST SAYISI: Bu yıl Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 11 kat artarak 2,5 milyona ulaştı. Bu mart ayında vardıkları mutabakatlar sayesinde oldu.

ÖNCE O PAPAZI BİZE VERİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’ndeki konuşmasında, “Pensilvanya’daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Ya sen profesör olsan ne yazar?” dedi.

ABD ARAZİ TAHSİS ETTİ

Törende bulunan profesörlerin kusura bakmamalarını isteyen Erdoğan, bunları ‘kitap yüklü merkebe’ benzeterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Adam ilkokul mezunu, herhangi bir şeyi yok, takılmışlar peşine gidiyorlar. Şu anda da birçoğu kaçmış, Pensilvanya’da onun kaşanesinde onunla beraber yaşıyorlar. 400 dönüm araziyi Amerika onlara tahsis etmiş, orada beraber ‘Dünyada 160 ülkeyi buradan idare ediyoruz’ diyorlar. Ama Amerika’dan bir ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Defaatle görüşmemize, 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkmıyor. Buradan ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor. Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti de bu ülkeyi de bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.” Erdoğan şöyle devam etti: “Bunları defaatle kendilerine söyledik, belgeyse belge, bilgiyse bilgi hepsini verdik. Ondan sonra bizden, kalkıyorlar diyorlar ki ‘Filanca papazı bize verin.’ ‘Bir papaz da sizde var, siz onu bize verin, biz de size onun yapalım yargıda şeyini size verelim.’ ‘Ya onu karştırma.’ Ne demek? Sizde yargı var, bizde yargı yok mu? Kaldı ki bizdeki yargılanıyor, sizdeki yargılanmıyor. Pensilvanya’da bir kaşanede yaşıyor. Sizin vermeniz çok daha rahat, hemen verebilirsiniz.”

RABBİM FIRSAT VERMEDİ

Törene katılan mezunlara seslenen Erdoğan, “Devletin içinde hiçbir kişinin, ekibin veya grubun paralel bir yapıya veya yapılanmaya gitmesine izin veremeyiz. Şimdi göreve gidiyorsunuz, işte gittiğiniz yerlerde bunları didik didik aramanız, bulmanız, çıkarmanız gerekiyor.Bizi içimizden böldüler, yaralamaya çalıştılar ama Rabbim fırsat vermedi” diye konuştu.

ARTIK GÜÇLÜ TÜRKİYE VAR

Türkiye’nin “2,5 kuruşa muhtaç olduğu” dönemlerin yaşandığını ifade eden Erdoğan, “Marshall yardımlarıyla bu ülkenin askeri gücünün oluşturulduğu dönemler oldu ama o dönem geride kaldı. Eğer bu millet, bu ülke artık kendisi insansız silahlı, silahsız hava araçlarını üretir hale geldiyse işte bize zulmetmek isteyenler bizi ev sahibi, güç sahibi yaptılar” dedi.

FETÖ TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Pek çok kurum gibi Polis Akademisi’nin de bir grup tarafından sinsice kontrol altına alınarak, kendi amaçlarına hizmet eder hale getirildiğini belirten Erdoğan, “Sınavlarından terfilerine kadar her konuda hakka, hukuka, ahlaka aykırı yollarla elde ettikleri gücü, devleti ele geçirmek için kullanan Feto, sonunda işi millete saldırmaya kadar vardırdı. 17-25 Aralık’ın ardından başlattığımız mücadeleyi 15 Temmuz’dan sonra hızlandırarak bu ihanet çetesini devletten de, ülkeden de temizledik, temizlemeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı. “Müslüman aynı delikten iki kez ısırılmaz” diyen Erdoğan, şunları aktardı: “Biz Feto ve PKK gibi terör örgütlerinin ülkemize verdiği zararları, toplumsal yapımızda yol açtığı tahribatları yeniden yaşamak istemiyoruz. Türk milleti varlığına, birliğine, özgürlüğüne, geleceğine kasteden dış güçlerle mücadelede yeteri kadar yoruldu, yoruluyor. Bir de aynı mücadeleyi 10’ar, 20’şer yıllık periyotlarla içeride vermemizin akılla, mantıkla izah edilebilir bir tarafı yoktur.” Erdoğan, PKK’yla mücadelede 2015 Temmuz’undan bu yana 10 bine yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KİRLİ OYUNLARINI BOZUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta yaşananlara da değinerek, “Suriye ve Irak’ta yaşanan hadiseleri, bu ülkeler üzerinde yapılan hesapları Türkiye’den bağımsız olarak görmüyoruz. Eğer Türkiye konusundaki niyetler gerçekleşmiş olsaydı, zaten şu anda Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm bölgemizde başka şeyler konuşuluyor olurdu. Bizim bozduğumuz oyunlar sebebiyle sürekli yeni senaryolar üretiliyor ve tedavüle sokuluyor” dedi. K.Irak’ta ortaya çıkan son durumun üzüntü verici olduğunu ancak üzerinden gelinemeyecek bir mesele olmadığını ifade eden Erdoğan, “Birlikte hareket etmeyi sürdürmemiz halinde çok daha güzel neticeler elde edebileceğimiz IKBY anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Kim senin bağımsızlığını kabul ediyor?” dedi.

YAKILAN ATEŞ BİZİ TEĞET GEÇER

“Bölgemizde yakılan her ateş gibi inşallah bu da bizi teğet geçer” diyen Cumhurbaşbakanı Erdoğan, “Ama birilerinin canını fena halde yakar. Bugün sırf kendi çıkarları için kullanacak araç arayanlara gönüllü asker yazılanlar, yarın her şey normale döndüğünde, kapı komşularının, kardeşlerinin, kaderdaşlarının yüzüne bakamayacaklardır. Bunu böyle bilsinler. Atılan bu adım, dün bölgedeki kötülüklerin sembolü haline gelmiş olanlara dahi rahmet okutacak vahamette gelişmelerin önünü açma faaliyetlerinin potansiyelini taşımaktadır” ifadesini kullandı. Erdoğan, mezhep gerilimi sebebiyle zaten yeteri kadar acı çeken bölgenin şimdi bir de etnik kavgalarla örselenmesinin kime faydası olduğunun çok iyi hesaplanması gerektiğine de vurgu yaptı.

YENİ LAWRENCE’LARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Türkiye’ye, Irak’a, Suriye’ye, faydası bulunmayan girişimin, birileri tarafından açık veya örtülü şekilde desteklenmesinin, birilerinin işine gelmesinden kaynakladığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün bir gazetede okudum, ‘İsrail bayraklarının olduğundan haberimiz yoktu’ diyor Kuzey Irak yerel yönetiminden bir yetkili. Görmüyor musun? Ben Türkiye’den görüyorum da, sen Kuzey Irak’tan nasıl görmüyorsun? Bir gün, iki gün, üç gün... Çünkü geçmişte İsrail’in Mossad’ı onların ileri gelenleriyle iş biriliği halindeydi. Şimdi yine bu hareketlendi. Suriye’de yakılan ateşin nasıl ülkemize sıçramasına izin vermediysek, Irak’ta teşebbüs edilen bu fitneyi de inşallah durduracağız. Yeni Lawrence’lar bu defa başarılı olamayacaklardır, bunu bilmenizi istiyorum.”

SÜLEYMANOĞLU İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun sağlık durumuna da değinen Erdoğan, “Olimpiyat, dünya şampiyonluklarını hakkıyla almış Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir duyurumu, tüm milletime ve dünyaya burada hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi çok ciddi bir siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda. Şu anda yoğun bakımdan çıkmış vaziyette, bir özel hastanede ve ancak bir transplantasyon, bir karaciğer nakliyle umudun olduğu söyleniyor. Bunu özellikle milletime duyurmak istiyorum. Kendisine geçmiş olsun temennimi, dualarımızla özellikle güçlendirmek istiyorum” dedi.