Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin 348 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye'den Mali'ye Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duruyorum.

Mali terörden çok acı çekti. Biz de bu acıyı çektik, çekiyoruz. Terörle mücadele kapsamında Malili kardeşlerimizin yanındayız. Terörün dili dini etnik kimliği yoktur.

Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir. Şu anda Batı'nın terör karşısındaki vurdum duymazlığını herkes biliyor. Ama ne yaptıkları önemli. Şu anda bizim Suriye'deki terör örgütleriyle mücadelemiz sürüyor.

Şu an öğrendiğime göre 2348 terörist etkisiz hale getirildi. Bütün teröristleri bölgeden temizleyene kadar mücadelemiz sürecek.

DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz.

Biz sadece ülkemizi hedef alan değil tüm terör örgütlerine karşıyız. Terörizme karşı samimi mücadele verilecekse tüm ülkeler aynı tutumu sergilenmeli.

Kardeşiz ya, dikkatimi bir şey çekti. Burada ulaşım sıkıntısı var. Toplu taşım yok. Burada Metrobüs sistemine nasıl bakarsanız diye sordum ve İstanbul'da gördüğünü çok beğendiğini söyledi. Gerekli konuşmaları yaptım gelecek hafta Türkiye'den firmalar gelip gerekli konuşmaları yapacaklar.

Şahsıma devlet nişanı takdim etmeleri beni onurlandırdı bunu milletim adına kabul ediyorum.

FETÖ terör örgütü ile mücadele gündemimizdeki bir konuydu. Aziz kardeşime ülkemizle sergilediği dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bağlamında THY'nin Bamako seferlerini artırmasını olumlu buluyorum